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Inondations au Népal: des morts et des touristes portés disparus

De très nombreuses victimes sont à déplorer après d'importantes crues au Népal et au Tibet. Des centaines de visiteurs étrangers manquent également à l'appel.

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Au moins 95 personnes sont mortes mercredi au Népal après qu'une crue dévastatrice a déferlé sur une région frontalière avec le Tibet, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police. «A ce stade, 95 décès ont été confirmés», a déclaré Abi Narayan Kafle, ajoutant que 28 policiers sont également portés disparus.

Le premier ministre népalais, Balendra Shah, a appelé la nation himalayenne à «rester unie». Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré:

«Je vous demande de faire preuve de patience. Le gouvernement prend entièrement en charge les opérations de secours, les soins médicaux, ainsi que votre hébergement et votre alimentation. Face à une telle catastrophe, nous devons tous rester unis»

La police népalaise a diffusé des images de crues emportant des maisons sur leur passage. Des photos de l'AFP montrent l'étage supérieur d'une habitation émergeant d'un sol boueux.

Image: AFP

«J'ai vu les eaux emporter huit ou neuf camions, ainsi que des maisons et des gens», a raconté à Nuwakot, au Népal, Suman Chalise, enseignant de 34 ans.

C'était absolument déchirant. J'ai vu des camions emportés par le courant. J'ai assisté à une dévastation d'une telle ampleur, je n'avais jamais rien vu de pareil»

«Les opérations de secours sont en cours», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police népalaise, Abi Narayan Kafle. La police a diffusé sur les réseaux sociaux les images d'une énorme vague déferlant dans une vallée dans l'Himalaya, dans un district frontalier avec la Chine.

«Nous ne disposons pas encore d'évaluation précise des dégâts, mais les inondations sont massives et susceptibles d'avoir affecté de nombreuses zones habitées», a déclaré Abi Narayan Kafle. «Nous avons ordonné aux résidents des bords de la rivière de quitter les lieux (...) et déployé toutes les ressources disponibles sur place», a-t-il ajouté.

Des touristes portés disparus

L'armée a annoncé avoir dépêché sur place des hommes et des hélicoptères. «Le travail d'évaluation des dégâts est en cours», a-t-elle indiqué. L'Autorité de gestion de l'électricité a pour sa part rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations locales, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de «coupures d'électricité».

Le premier ministre Balendra Shah a indiqué avoir convoqué une réunion d'urgence de l'Autorité nationale en charge de la gestion des situations d'urgence. «Le travail a débuté pour prendre les mesures nécessaires en coordination avec les équipes médicales, de recherche et la Croix-Rouge», a-t-il indiqué sur X.

Keystone

Quelque 403 touristes - dont 341 étrangers - étaient portés disparus plusieurs heures après la catastrophe, selon le ministère local de la Culture et du Tourisme. La représentation suisse à Katmandou est en contact avec les autorités compétentes sur place, a indiqué le DFAE à Keystone-ATS.

A l'heure actuelle, la Confédération «ne dispose d'aucune information concernant d'éventuelles victimes suisses. Des vérifications sont en cours».

Le Tibet aussi touché

Une coulée de boue a également entraîné en Chine «de nombreuses victimes et disparus au poste frontière de Gyirong», dans la région du Tibet (nord-ouest du pays), a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. Situé dans l'Himalaya, il s'agit d'un point de passage terrestre majeur entre les deux pays.

Des images diffusées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée. Les autorités ou les médias officiels n'ont encore communiqué aucun bilan humain précis.

«La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes», a indiqué le président chinois Xi Jinping cité par l'agence Chine nouvelle. Le chef de l'Etat ne s'exprime généralement après des catastrophes que lorsque le bilan humain est lourd.

Conséquence du changement climatique

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud. En juillet 2025, 17 personnes avaient disparu après un glissement de terrain près de Gyirong, avait rapporté Chine nouvelle à l'époque.

Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'intensité et la fréquence de tels événements. (jzs/ats/afp)