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Népal: les secours cherchent encore des survivants onze jours après

Népal: les secours cherchent encore des survivants onze jours après la catastrophe

Trois personnes ont été retrouvées vivantes ces deux derniers jours, ravivant l’espoir des secours.
06.09.2026, 14:5506.09.2026, 14:55
Le puissant mur d&#039;eau et de boue qui a submergé mercredi matin une région frontalière entre le Népal et le Tibet en territoire chinois a balayé des villages entiers et coûté la vie à 472 personne ...
La crue meurtrière du 26 août a fait au moins 1341 morts au Népal et près de 5000 personnes sont toujours portées disparues.Keystone

Le ministre népalais de l'énergie a répété dimanche que les secours poursuivaient sans relâche leurs efforts pour tenter de retrouver d'autres survivants, onze jours après la crue meurtrière qui a balayé le nord du pays.

Ces deux derniers jours, trois personnes – deux ouvriers népalais et un citoyen chinois – ont été extraits sains et saufs de tunnels d'installations hydroélectriques, ainsi qu'une sexagénaire extirpée de sa maison ensevelie sous la boue.

«A l'heure actuelle, les opérations se poursuivent dans les tunnels, en dépit des difficultés liées à la géographie, aux mauvaises conditions météo et à l'absence de communications», a déclaré à l'AFP Biraj Bhakta Shrestha.

Népal: les recherches se poursuivent dans les tunnels
Népal: les recherches se poursuivent dans les tunnels

«Nous sommes confrontés à de nombreux défis. En deux endroits, il n'est pas possible de faire atterrir un gros hélicoptère pour déposer le matériel nécessaire», a ajouté Shrestha. «Mais nous explorons plusieurs options pour faire avancer l'opération, nous faisons des progrès».

Centaines de touristes disparus

Le dernier bilan publié dimanche par l'autorité népalaise chargée des situations d'urgence fait état au Népal de 1341 morts et 4.996 disparus.

Parmi les personnes encore portées manquantes figurent des centaines de touristes et de pèlerins étrangers, ainsi qu'environ 900 agents ou ouvriers qui se trouvaient dans des centrales électriques ou des chantiers de barrages lors du désastre.

Sauvetage miraculeux au Népal
Sauvetage miraculeux au Népal

Le Premier ministre Balendra Shah a estimé samedi que les sauvetages miraculeux des deux derniers jours avaient «redonné espoir à toute la nation».

Créée par l'effondrement d'un glacier et d'un pan d'une montagne, l'immense vague d'eau glacée, de roches et de débris qui a déferlé le 26 août a tout balayé sur son passage, détruisant routes, ponts, habitations et infrastructures.

Vendredi, l'ONU a lancé un appel d'urgence pour collecter près de 50 millions de dollars pour subvenir aux besoins essentiels de 84.000 victimes, privées de tout. «Le temps joue contre eux», ont souligné les agences onusiennes au Népal.

Cette Romande doit sa vie à un escalier au Népal
Cette Romande doit sa vie à un escalier au Népal

Evoquant un «tsunami himalayen», le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal, a évalué le coût de la reconstruction à «plusieurs milliards de dollars».

«Nous nous efforçons de rétablir l'électricité», a également indiqué dimanche à l'AFP le ministre de l'Energie, «nous espérons qu'elle sera rétablie d'ici quelques jours dans tous les districts sinistrés».

Les autorités népalaises peinent également à identifier les nombreuses victimes de la catastrophe. Dimanche, une centaine seulement l'avaient été formellement et leurs corps rendus à leurs familles.

Le Népal doit observer lundi un jour de deuil national. La catastrophe a fait, selon les médias d'Etat chinois, 31 morts et 531 disparus sur le territoire du Tibet. (dal/ats/afp)

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