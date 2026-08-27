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Inondations au Népal: «Des villages entiers ont été rayés de la carte»

Le bilan ne cesse de grimper après la crue dévastatrice survenue mercredi au Népal et au Tibet. Un effondrement de glacier en serait à l'origine.



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Plus de 1300 personnes sont portées disparues jeudi après des coulées de boue qui ont dévasté des vallées du Népal et de la région chinoise du Tibet mercredi. La catastrophe a également fait au moins 165 morts à la frontière entre le Népal et la Chine.

Jeudi matin, les autorités népalaises étaient sans nouvelle de 823 personnes au lendemain des crues dévastatrices, selon un décompte de l'agence de gestion des situations d'urgence. Ce nouveau bilan népalais inclut 579 touristes, dont 393 de nationalité étrangère. Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 558 personnes portées disparues sur leur territoire, dont 260 étrangers. Aucune information ne fait état de victimes suisses, a indiqué mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X.

Le DFAE se dit «profondément bouleversé» par les inondations. La Suisse met à disposition 500 000 francs pour l'aide d'urgence, en collaboration avec les organisations humanitaires des Nations unies. Elle exprime sa solidarité avec la population népalaise en cette période difficile. «Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette catastrophe», écrit le DFAE.

Une vague comparable à un tsunami

Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), la crue a été provoquée par un effondrement de glacier, d'une violence telle qu'il a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et des glissements de terrain. Dans un premier temps, les médias d'Etat chinois ont fait état d'un glissement de terrain du côté tibétain la frontière, près du poste-frontière de Gyirong situé à 1800 m d'altitude, évoquant 3 morts et 265 disparus, puis le Népal a à son tour été touché, dans le district de Nuwakot au nord de Katmandou.

Dans une vidéo de surveillance vérifiée par l'AFP, un bâtiment imposant de plusieurs étages ainsi que des personnes qui tentent de fuir sont soudainement engloutis par un torrent très puissant. Une autre, également authentifiée, montre une vague gigantesque, comparable à un tsunami, s'abattre sur un parking en surplomb d'une rivière paisible quelques instants plus tôt, balayant autocars et bâtiments avec une force dévastatrice.

Le bilan est lourd au Népal. Keystone

Le premier ministre népalais, Balendra Shah, a appelé mercredi la nation himalayenne à «rester unie». «L'Etat est à vos côtés avec tous ses moyens et ressources», a-t-il assuré.

Une rare déclaration de Xi Jinping

Côté chinois, la télévision publique CCTV a également montré des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée. Près de 800 secouristes et 150 véhicules ainsi que des chiens renifleurs et des vedettes ont été déployés pour participer aux opérations de sauvetage, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Fait rare, le président chinois Xi Jinping s'est exprimé peu après la catastrophe, soulignant que «la priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes».

Xi Jinping Image: www.imago-images.de

Côté népalais également, les forces de l'ordre poursuivent les évacuations des familles vivant dans les zones inondables et les secouristes continuent de rechercher des survivants au milieu de la boue et des débris, après que des torrents d'eau boueuse ont enseveli les étages inférieurs de bâtiments de plusieurs niveaux.

«Des villages entiers et des marchés ont été rayés de la carte», a déclaré David Fisher, responsable au Népal de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). L'organisation a indiqué acheminer du matériel d'urgence, notamment des couvertures, des trousses de premiers secours, des brancards et des housses mortuaires.

Les secours s'activent. Keystone

Selon le ministre népalais des Affaires étrangères, Shishir Khanal, le cours d'une rivière pourrait avoir été obstrué avant de se libérer brutalement, entraînant une soudaine et puissante montée des eaux en aval. Selon l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe, des données satellitaires de Planet Labs laissent penser qu'un «glissement de neige et de roches» à la frontière sino-népalaise pourrait avoir déclenché la crue.

Des catastrophes fréquentes pendant la mousson

Les habitants sont traumatisés par cette catastrophe tandis que des experts ont averti qu'une obstruction persistante du cours d'eau pourrait déclencher un nouveau torrent dévastateur.

«J'ai reçu un appel de mon beau-frère ce matin. Ils pleuraient et m'ont dit que leur maison avait été entièrement emportée par les eaux. Trois membres de la famille ont été secourus, mais son frère est toujours porté disparu», a raconté Raju Bhadel, 56 ans. L'armée népalaise mène des opérations aériennes tandis que les habitants des zones situées le long de la rivière ont été appelés à évacuer.

L'armée népalaise à l'oeuvre. Keystone

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal, au Tibet et dans toute l'Asie du Sud. En juillet 2025, 17 personnes avaient disparu après un glissement de terrain près de Gyirong, avait rapporté Chine nouvelle à l'époque. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'intensité et la fréquence de tels événements.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une aide de 500 000 dollars pour le Népal après la crue dévastatrice. L'administration Trump destine cette aide à «des abris d'urgence, des articles de première nécessité et une aide en eau, assainissement et hygiène pour les communautés sinistrées» par le biais de l'organisation Catholic Relief Services (CRS), a indiqué le département d'Etat. (jzs/ats/afp)