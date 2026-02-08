ciel couvert
DE | FR
burger
International
Chili

Plastique: un Chilien pour sortir les négociations de l’impasse

Plastique: un Chilien pour sortir les négociations de l’impasse

À Genève, 156 pays ont choisi le diplomate chilien Julio Cordano pour tenter de relancer les pourparlers, aujourd’hui bloqués, en vue d’un traité mondial contre la pollution plastique.
08.02.2026, 12:3008.02.2026, 12:30
Les drapeaux de l&#039; Organisation des Nations Unies ONU, dgauche, et le drapeau de la Confederation Helvetique, droite, ce 20 mars 2000 devant le siege de l&#039; Organisation meteorologique mondia ...
Les négociations sont actuellement au point mort.Image: KEYSTONE

Le diplomate chilien Julio Cordano a été choisi samedi à Genève pour relancer les pourparlers en vue de la conclusion d'un traité mondial pour lutter contre le fléau de la pollution par le plastique.

Celui qui était le négociateur en chef du Chili au sommet de l'ONU sur le climat a été élu en présence des représentants de 156 pays à l'issue de fastidieuses tractations, en raison des désaccords profonds qui persistent entre les différents groupes d'Etats. Il a devancé les deux autres candidats, ceux du Sénégal et du Pakistan.

«La pollution par le plastique est un problème planétaire qui nous concerne tous: chaque pays, chaque communauté et chaque individu.»
Cordano
«Si nous n'agissons pas de manière concertée, cela s'aggravera bien plus dans les décennies à venir. On a donc d'urgence besoin d'un traité.»

Il faut pour mener les négociations une méthode de travail remaniée et plus efficace, a insisté le diplomate, exhortant à faire preuve de «flexibilité» et de:

«Pragmatisme»

Des microplastiques partout

Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont la moitié est destinée à la fabrication d'articles à usage unique. Des microplastiques ont été retrouvés sur les plus hauts sommets montagneux et dans les fosses océaniques les plus profondes.

Un bloc important de pays souhaite des mesures audacieuses, comme la réduction de la production de plastique, tandis qu'un groupe plus restreint d'Etats producteurs de pétrole préfère se concentrer sur la gestion des déchets, sous lesquels croulent les petites nations insulaires.

En mars 2022, les pays ont voté une résolution visant à préparer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par le plastique, notamment en milieu marin. Mais les négociations en 2024 à Busan, en Corée du Sud, qui devaient aboutir à un traité s'étaient soldées par un échec et les discussions qui ont repris à Genève à ce sujet en août dernier ont connu le même sort. (dal/ats/afp)

Et puisque le monde tourne autour des chats...
Pourquoi les chats sont une des espèces «les plus problématiques au monde»
1
Pourquoi les chats sont une des espèces «les plus problématiques au monde»
de Salome Woerlen
Bonne nouvelle pour les allergiques
Bonne nouvelle pour les allergiques
de Harold Unterlerchner
Voici combien ça peut vous coûter de renverser un chat en Suisse
Voici combien ça peut vous coûter de renverser un chat en Suisse
de Patrick Rudin
Le mystère du ronronnement des chats enfin expliqué
Le mystère du ronronnement des chats enfin expliqué
de Sabine Kuster
Thèmes
Les diplomates de l'ONU quittent la salle lors d'un discours du ministre russe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Haïti: le Conseil présidentiel de transition a échoué
Le Conseil présidentiel de transition en Haïti a tiré sa révérence samedi. Il a laissé la place au premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé après avoir échoué à ramener l'ordre public dans un pays ravagé par la pauvreté et l'emprise des gangs.
Un important dispositif de sécurité encadrait samedi la passation de pouvoirs entre ce conseil, créé en avril 2024 pour ramener la stabilité, et le dirigeant haïtien de 54 ans. Le contexte politique reste particulièrement tendu à Haïti.
L’article