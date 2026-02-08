Plastique: un Chilien pour sortir les négociations de l’impasse

À Genève, 156 pays ont choisi le diplomate chilien Julio Cordano pour tenter de relancer les pourparlers, aujourd’hui bloqués, en vue d’un traité mondial contre la pollution plastique.

Les négociations sont actuellement au point mort. Image: KEYSTONE

Le diplomate chilien Julio Cordano a été choisi samedi à Genève pour relancer les pourparlers en vue de la conclusion d'un traité mondial pour lutter contre le fléau de la pollution par le plastique.

Celui qui était le négociateur en chef du Chili au sommet de l'ONU sur le climat a été élu en présence des représentants de 156 pays à l'issue de fastidieuses tractations, en raison des désaccords profonds qui persistent entre les différents groupes d'Etats. Il a devancé les deux autres candidats, ceux du Sénégal et du Pakistan.

«La pollution par le plastique est un problème planétaire qui nous concerne tous: chaque pays, chaque communauté et chaque individu.» Cordano

«Si nous n'agissons pas de manière concertée, cela s'aggravera bien plus dans les décennies à venir. On a donc d'urgence besoin d'un traité.»

Il faut pour mener les négociations une méthode de travail remaniée et plus efficace, a insisté le diplomate, exhortant à faire preuve de «flexibilité» et de:

«Pragmatisme»

Des microplastiques partout

Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont la moitié est destinée à la fabrication d'articles à usage unique. Des microplastiques ont été retrouvés sur les plus hauts sommets montagneux et dans les fosses océaniques les plus profondes.

Un bloc important de pays souhaite des mesures audacieuses, comme la réduction de la production de plastique, tandis qu'un groupe plus restreint d'Etats producteurs de pétrole préfère se concentrer sur la gestion des déchets, sous lesquels croulent les petites nations insulaires.

En mars 2022, les pays ont voté une résolution visant à préparer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par le plastique, notamment en milieu marin. Mais les négociations en 2024 à Busan, en Corée du Sud, qui devaient aboutir à un traité s'étaient soldées par un échec et les discussions qui ont repris à Genève à ce sujet en août dernier ont connu le même sort. (dal/ats/afp)