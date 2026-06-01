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Une néonazie «transgenre et homophobe» sera extradée

Une néonazie «transgenre et homophobe» sera extradée

La République tchèque va extrader vers l'Allemagne une néonazie accusée d'avoir abusé des lois allemandes sur le genre afin de purger une peine dans une prison pour femmes. Autrefois prénommée Sven, elle avait traité les personnes LGBT+ de «parasites de la société».
01.06.2026, 21:3501.06.2026, 21:36

«Le tribunal ordonne la remise de la personne recherchée aux autorités allemandes», a déclaré à l'AFP Jakub Stverak, porte-parole du tribunal régional de cette ville de l'ouest de la République tchèque, précisant que Marla-Svenja Liebich – figure de premier plan de l'extrême droite de l'Allemagne de l'Est depuis des décennies – avait trois jours pour faire appel.

Liebich a été arrêtée début avril en application d'un mandat d'arrêt européen, après s'être enfuie en août pour échapper à la prison, où elle devait purger une peine de 18 mois, notamment pour incitation à la haine raciale et diffamation. Auparavant prénommée Sven et coutumière des provocations, elle avait déclenché des débats enflammés en Allemagne en changeant de sexe après sa condamnation, en 2023, et après l'adoption fin 2024 de la «loi sur l'autodétermination» sous le mandat du chancelier social-démocrate Olaf Scholz.

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Le texte permet de changer de prénom et de genre en déposant une demande auprès de l'état civil local, sans avoir à fournir de justificatifs médicaux. Marla-Svenja Liebich est soupçonnée d'avoir changé de genre pour obtenir de meilleures conditions carcérales, car cette démarche implique qu'elle allait être envoyée dans une prison pour femmes. Mais elle ne s'était pas présentée à la prison pour femmes de Chemnitz, en Saxe (est de l'Allemagne), en août 2025.

En 2022, Sven Liebich avait perturbé une marche des fiertés à Halle (est de l'Allemagne) en qualifiant les personnes LGBT+ de «parasites de la société». La condamnée a également affirmé s'être convertie au judaïsme, réclamant des repas casher et un aumônier israélite en prison, s'attirant une vive condamnation du commissaire du gouvernement chargé de la lutte contre l'antisémitisme, Felix Klein.

Le gouvernement allemand actuel du chancelier Friedrich Merz, dirigé par l'alliance conservatrice CDU/CSU, a déclaré, après son arrivée au pouvoir l’an dernier, qu'il réexaminerait la loi sur l'autodétermination.

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