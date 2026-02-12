La Chine ordonne des tests après un rappel mondial de lait infantile contaminé

L'autorité de régulation chinoise a demandé aux fabricants de lait infantile de tester leurs produits pour détecter la toxine céréulide, après qu'une société biotechnologique chinoise a été liée à une contamination.

Le rappel a concerné des marques mondiales, dont Nestlé, et plusieurs enquêtes sont en cours en Europe. Image: Shutterstock

L'autorité nationale de régulation du marché en Chine a enjoint jeudi les fabricants de lait infantile de procéder à des tests pour détecter la toxine identifiée dans un rappel mondial de ces produits, laquelle a été reliée à une société chinoise de biotechnologie.

Depuis décembre, plusieurs fabricants, dont le géant suisse Nestlé, ont rappelé des préparations pour nourrissons susceptibles d'être contaminées par de la céréulide dans plus de 60 pays.

La céréulide est une toxine produite par certaines souches de la bactérie Bacillus cereus et peut provoquer des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Pékin a «ordonné à tous les fabricants de procéder à des tests de céréulide», a indiqué jeudi l'Administration d'État pour la Réglementation des Marchés dans un communiqué.

Les fabricants doivent être «stricts» quand ils acceptent des matières premières et dans le contrôle de la qualité, a ajouté cette agence. Le communiqué ne cite pas nommément d'entreprises chinoises.

Mais le rappel a attiré l'attention sur Cabio Biotech, dont le siège est à Wuhan, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'acide arachidonique (ARA), un acide gras utilisé principalement dans les préparations pour bébés et les produits alimentaires.

De la céréulide a été découverte dans de l'ARA fabriqué par Cabio Biotech.

Des enquêtes sont en cours en Suisse et en France après que des nourrissons dans ces pays y auraient été exposés en consommant du lait contaminé.

La Chine n'a identifié aucun cas d'intoxication à la céréulide causée par la consommation de préparations pour nourrissons, a indiqué jeudi le régulateur. Cabio Biotech n'a pas encore commenté publiquement la situation et n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de l'AFP. (dal/awp/ats/afp)