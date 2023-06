La relation entre les Etats-Unis et la Chine a été le point central des hymnes à la mondialisation. Mais les choses ont désormais changé. Image: shutterstock

Pourquoi les Etats-Unis veulent sortir du piège chinois

La pandémie et la guerre en Ukraine ont bouleversé l'économie mondiale. Washington et Pékin doivent trouver un nouveau consensus.

Philipp Löpfe

Vous souvenez-vous du Consensus de Washington? De la doctrine du Fonds monétaire international (FMI) qui imposait à tous les pays émergents des marchés ouverts, des droits de douane bas et le moins de réglementation possible de la part de l'État? Des louanges de la mondialisation, qui a sorti 400 millions de personnes de la pauvreté la plus noire, et a fait miroiter la prospérité et la paix à toute la population?

La relation entre les Etats-Unis et la Chine a été le point central des hymnes à la mondialisation. Grâce à Deng Xiaoping, les communistes chinois avaient laissé derrière eux le communisme de l'âge de pierre de Mao et déchaîné les forces du libre marché. En un temps étonnamment court, la Chine est devenue l'atelier du monde et a dépassé les Allemands en tant que champion du monde des exportations.

«Chimerica» appartient au passé

Sur le plan politique, le dégel a également eu lieu. Le président Clinton a permis aux Chinois d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), jetant ainsi les bases d'une nouvelle relation entre les deux pays. Cette relation fut bientôt appelée «Chimerica», un terme qui exprimait ce qui était alors la nouvelle réalité: la Chine produit, l'Amérique consomme — et les deux sont contents.

Tout cela ne date pas d'hier. En 2018 encore, la directrice du Fond monétaire international (FMI), Christine Lagarde, parlait au Wef de Davos du fait que l'économie mondiale se trouvait dans un «sweet spot», autrement dit un état optimal. Aujourd'hui, le son de cloche est un peu différent.

On parle alors du «piège de Thucydide», qui veut qu'une puissance existante et une puissance émergente se fassent forcément la guerre tôt ou tard. Chimerica est devenu, au mieux, un souvenir nostalgique. Aujourd'hui, la Banque mondiale fait un constat désabusé:

«Presque toutes les forces économiques qui ont été le moteur de la prospérité et du progrès au cours des trois dernières décennies s'affaiblissent. Une décennie perdue se dessine — pour le monde entier.»

Première étape positive: le secrétaire d'État américain Anthony Blinken (à gauche) chez Xi Jinping, président de la Chine. Image: keystone

Sur le plan politique, le climat entre Washington et Pékin est devenu glacial. Un mélange de peur et de haine de la Chine est actuellement à peu près la seule chose qui unit encore les Américains. A l'inverse, on martèle chaque jour aux Chinois que la superpuissance américaine est devenue irrémédiablement décadente et qu'elle se trouve face à un déclin inéluctable.

Un changement de mentalité a également eu lieu chez les économistes. Les louanges du libre marché et des marchés ouverts se sont faites plus discrètes. Au Financial Times, Rana Foroohar cite Robert Lighthizer, l'ancien diplomate du gouvernement Trump pour les questions commerciales et partisan d'une ligne dure vis-à-vis de la Chine, et l'approuve en déclarant:

«Le libre-échange est une licorne — une invention de l'imagination anglo-saxonne. Personne d'autre que le monde anglo-saxon n'y croit vraiment, et personne n'y adhère.» Rana Foroohar

Par conséquent, ceux qui pensent que l'administration Biden va revenir sur les violations de l'orthodoxie néolibérale se trompent. Les droits de douane de l'administration Trump n'ont pas été supprimés, ils ont même été augmentés dans le cadre de la «guerre des puces».

La foi dans le néolibéralisme se perd également. Ainsi, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale et important maître à penser de l'administration Biden, a récemment déclaré dans un discours qu'il était faux de croire que «les marchés répartissent toujours le capital de manière productive et efficace.»

La pandémie et la guerre en Ukraine ont contribué de manière déterminante au nouvel état de l'ordre de l'économie mondiale. L'exemple de l'Allemagne illustre bien ce phénomène. Après la chute du mur de Berlin, l'ancien vice-champion du monde de l'exportation a prospéré grâce à l'énergie bon marché de la Russie et à l'appétit pour les voitures allemandes.

Aujourd'hui, les Allemands doivent importer du gaz naturel sous forme liquide du Qatar. Pendant ce temps, les Chinois commencent à s'enthousiasmer pour les voitures électriques de leur propre production. Résultat: l'économie allemande est entrée en récession.

Les Allemands sont peut-être particulièrement touchés par les changements de l'économie mondiale, mais les Chinois et les Américains en souffrent également. L'économie chinoise est en crise: le chômage des jeunes a atteint des niveaux sans précédent et les chiffres de la croissance sont successivement revus à la baisse, comme viennent de le faire les économistes de Goldman Sachs. Il semble que l'économie chinoise continue de dépendre des marchés occidentaux.

Inversement, la pandémie a fait prendre conscience aux Américains de la fragilité de leurs chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi Katherine Tai, la représentante pour le commerce de l'administration Biden, avertit:

«Les règles commerciales actuelles renforcent les chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles et nous rendent vulnérables. Cela n'a pas de sens à un moment où nous voulons les diversifier et les rendre plus résiliantes.»

La spirale descendante peut-elle être stoppée?

Sur le plan économique, la «nouvelle guerre froide» entre les Etats-Unis et la Chine dont il est question ne connaît que des perdants. Mais ces derniers mois, les tensions se sont encore accentuées. Le parti pris inconditionnel de la Chine en faveur de Poutine dans la guerre en Ukraine irrite Washington. A l'inverse, Pékin réagit avec de plus en plus d'irritation aux efforts américains pour soutenir Taïwan. Les ballons espions abattus et les quasi-collisions dans les airs et en mer ne contribuent pas vraiment à clarifier l'air.

La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Pékin cette semaine est donc un pas bienvenu, bien que modeste et dans la bonne direction. Elle pourrait contribuer à freiner la spirale descendante entre la superpuissance existante et la superpuissance émergente. Il pourrait également contribuer un tout petit peu à désamorcer le «piège de Thucydide». Les États-Unis et la Chine ne doivent pas devenir amis. Personne ne veut d'une nouvelle Chimerica. Un nouveau compromis qui évite une guerre chaude suffit amplement.

Traduit et adapté par Noëline Flippe