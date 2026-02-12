averses éparses
La France en situation critique face à la tempête Nils

People stand before the elevated water level of the Garonne river following heavy rainfall, in Toulouse, southwestern France on February 11, 2026. Seventeen departments, from the Atlantic coast to the ...
Le niveau de la Garonne monte à Toulouse à l'approche de la tempête Nils.Image: AFP

La France en «situation critique» face à la tempête Nils

Le niveau de vigilance a été relevé dans de nombreux départements français. Des vents violents, avalanches et autres crues sont à craindre.
12.02.2026, 07:3912.02.2026, 07:39

D'une «force peu fréquente» selon Météo France, la tempête Nils balaye jeudi le sud de la France avec des vigilances rouges aux crues sur la Garonne, aux vents violents dans l'Aude et aux avalanches en Savoie, après des rafales dépassant déjà 100 km/h sur l'ouest.

Face aux «vents tempétueux» et aux «crues importantes», l'institut météorologique a placé en outre une trentaine de départements en vigilance orange jeudi pour cet épisode «remarquable» qui a commencé à déferler mercredi sur la façade atlantique, avec 102 km/h observés à Royan (Charente-Maritime), 113 km/h à Pauillac (Gironde) et 122 km/h à Biscarosse (Landes).

«D’importantes chutes de neige» sont attendues en Suisse

L'organisme Vigicrues a mis en garde contre «des débordements qui pourraient être très importants» sur la Garonne, dans un secteur compris entre Langon et Agen, à des niveaux «supérieurs à la crue de janvier 2022 et comparables à celle de février 2021». À La Réole, en Gironde, les services municipaux ont évacué mercredi soir une trentaine d'habitants des quais face au fleuve en cours de débordement, une dizaine d'entre eux étant hébergés dans un lycée.

«La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener», a déclaré le maire Bruno Marty (Place Publique), espérant ne pas revivre le «traumatisme» des crues de 2021, où la hauteur d'eau atteignait environ 10 mètres. Selon le bulletin Météo France mercredi soir, vingt-trois autres départements, de l'Ariège au Finistère en passant par la Corrèze, étaient en vigilance orange jeudi face au risques de débordements sur des tronçons de fleuves et rivières.

Des rafales de 130 à 150 km/h sur la Méditerranée

Dépression porteuse d'importantes pluies après un début d'année 2026 déjà très arrosé, la tempête Nils se décale jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse. L'épisode doit prendre fin jeudi matin dans le Sud-Ouest, jeudi soir sur les régions méditerranéennes, voire dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse, selon Météo France qui a lancé un appel à la «prudence».

«Ça reste une situation critique», souligne Sébastien Léas, prévisionniste de l'organisme public, décrivant un épisode «remarquable», comparable à la tempête Goretti qui avait occasionné d'importants dégâts sur le nord-ouest du pays début janvier.

Les images de la puissante tempête solaire en Suisse

Par précaution, les établissements scolaires ont été fermés jeudi dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, département où le début de la vigilance rouge a été fixé à 6h jeudi. Météo France, qui n'a pas exclu de basculer également les Pyrénées-Orientales en vigilance rouge aux vents violents, a qualifié le phénomène de «tempête d'ouest d'une force et d'une ampleur peu fréquentes».

Dix-sept autres départements, de la Vendée aux Pyrénées et jusqu'aux deux départements corses, sont en vigilance orange jeudi pour le vent. Des rafales atteignant de 130 à 150 km/h étaient attendus sur la Méditerranée, où le trafic maritime entre la Corse et le continent a été perturbé.

Sur les rails, la SNCF a annoncé l'interruption dès mercredi soir du trafic de certains trains, notamment sur de nombreuses lignes en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à jeudi après-midi.

Craintes d'«avalanches de grande ampleur»

Avec les pluies abondantes des dernières semaines, les sols sont gorgés d'eau, ce qui rend les arbres et les infrastructures plus vulnérables au vent. Dans le Massif central, Cantal et Corrèze sont concernés par une vigilance orange pluie-inondations, alors qu'il est tombé des dizaines de litres d'eau au mètre carré sur le plateau de Millevaches.

Dans les Alpes enfin, la Savoie a été placée en vigilance rouge pour les avalanches jeudi, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange. Selon Météo France, il est tombé de 20 à 50 cm de neige sur les massifs montagneux au-dessus de 2000 mètres d'altitude et «certaines avalanches de grande ampleur sont à craindre» en raison d'un manteau neigeux «particulièrement instable».

Le danger d’avalanche augmente en Valais

Une vigilance orange vague-submersion concerne aussi jeudi la Corse-du-Sud et plus de 50 autres départements sont en vigilance jaune dans le reste du pays face au risque de crues, d'orages, de vents violents, d'inondations ou encore d'avalanches. (jzs/ats)

