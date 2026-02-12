La Chine s'oppose à l'annexion de la Cisjordanie

Jeudi, la Chine a fermement rejeté les mesures approuvées par Israël dimanche, qui renforcent son contrôle sur la Cisjordanie occupée.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian. Keystone

La Chine s'est dite jeudi opposée à «toute tentative d'annexion» de territoire palestinien après l'approbation par Israël dimanche de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Cisjordanie occupée.

«La Chine s'est toujours opposée à la construction de nouvelles colonies dans le territoire palestinien occupé et à toute tentative d'annexion ou d'empiètement sur le territoire palestinien qui sape les fondements de la solution à deux Etats.» Lin Jian

Lin Jian est un porte-parole des Affaires étrangères chinoises.

De nouvelles mesures approuvées dimanche par le cabinet de sécurité israélien rendent plus faciles les achats de terres pour les colons israéliens en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.

Elles permettent aussi aux autorités israéliennes d'administrer certains sites religieux, même lorsqu'ils sont situés dans des zones placées sous le contrôle de l'Autorité palestinienne.

Faisant craindre une annexion, elles ont rencontré de nombreuses critiques au niveau international.

«La Cisjordanie est une partie inaliénable du territoire palestinien» Le porte-parole chinois

La Chine défend la solution politique dite à deux Etats, israélien et palestinien, coexistant en sécurité. (dal/ats/afp)