La Chine tenterait de manipuler l'extrême droite de ce grand pays européen

L'Etat chinois utiliserait plusieurs politiciens d’extrême droite en Europe pour arriver à ses fins.

Pendant des années, les services secrets chinois auraient recruté des agents de partis d'extrême droite en Europe. C'est ce qui ressort des centaines de messages instantanés échangés entre un agent des services secrets chinois et un homme politique du parti d'extrême droite belge Vlaams Belang. Ces messages sont disponibles dans le Spiegel qui les a évalués conjointement avec le Financial Times et le Monde.

Les informations suggèrent donc qu'au moins une petite demande de la faction AfD au Bundestag a été initiée par le ministère chinois de la Sécurité d'Etat (MSS).

«L'année dernière, nous avons fait pression sur le gouvernement allemand», aurait déclaré l'agent dans un chat avec son interlocuteur belge au sujet des opposants à Hong Kong, «pour montrer leur violence et leurs objectifs migratoires.»

Comme preuve, il aurait envoyé un lien vers une petite question du député de l'AfD Stefan Keuter. Celui-ci avait interrogé le gouvernement fédéral en mai 2021 sur les activistes du mouvement pour la démocratie à Hong Kong.

Le «cas AfD»

Selon le rapport, l'homme du MSS aurait demandé à son interlocuteur de discuter avec le politicien flamand Frank Creyelman de répéter le «cas de l'AfD» en Belgique, adapté localement. En effet, le frère de Creyelman, Steven Creyelman, aurait déposé une question similaire au Parlement belge, moins de deux mois plus tard, en juillet 2022.

Extrait de la conversation entre Woo et Creyelman. Screenshot: spiegel.de

Les discussions s'étaleraient sur la période de juin 2019 à novembre 2022. Selon le Spiegel, ils offrent un aperçu unique du fonctionnement et des missions du MSS. L'agent des services secrets, sa faisant appeler Daniel Woo, aurait donné de nombreuses missions au Belge, allant de la corruption à la diffamation, en passant par des opérations perturbatrices au Parlement européen.

«Dans une interview accordée à la chaîne de propagande russe Sputnik, Creyelman s’est présenté comme un acteur clé du nouveau virage pro-russe de l'extrême droite européenne: «C’est moi qui ai convaincu tous les partis de droite de changer d'avis sur la Russie», y est-il cité. » quelle: spiegel.de

Récompense de 6000 à 10 000 euros

A plusieurs reprises, il serait question d'impliquer d'autres parlementaires pour des missions supplémentaires. L'agent des services secrets et son homologue parleraient alors de «nos députés» – tantôt du Parlement européen, tantôt du Bundestag allemand. Il s'agirait toujours de politiciens d'extrême droite.

Le nom de Waldemar Herdt, qui a siégé au Bundestag jusqu'en 2021, serait également tombé. Il est actuellement membre de l'AfD-Kreisverband à Cloppenburg/Vechta.

Plusieurs services secrets occidentaux ont confirmé au Spiegel qu’ils connaissaient le nom de Daniel Woo et l’associent au bureau régional du MSS à Zhejiang, déjà repéré lors d’opérations contre l’Europe. Keuter et Herdt, membres de l'AfD, nient toute collaboration avec les services de renseignement chinois en réponse au Spiegel.

Frank et Steven Creyelman n'auraient pas répondu aux demandes répétées jusqu'à la clôture de la rédaction de cet article, pas plus que Daniel Woo ou l'ambassade de Chine à Berlin. Les représentants chinois à Bruxelles et le ministère chinois des Affaires étrangères auraient simplement déclaré qu'ils «ne disposent pas des informations dont vous parlez».

Manipulation de la visite d'Etat de Scholz

Selon le rapport, les services secrets chinois ont également tenté de manipuler l'opinion publique autour de la visite du chancelier Olaf Scholz à Pékin en novembre 2022.

Woo aurait également demandé l'aide de Vlaams Belang dans une campagne de diffamation contre un scientifique allemand. Celui-ci relate depuis des années la manière dont le Parti communiste chinois traite les minorités: «J'ai reçu pour mission d'attaquer la réputation d'Adrian Zenz», déclare Woo, l'homme du MSS, le 15 janvier 2021, cité par le Spiegel. Il essaie de «déterrer chacun de ses scandales».

Par commande, l'agent de MSS, qui opère depuis un bureau régional dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, offre à son acolyte 6 000 euros et 10 000 euros, rapporte le Spiegel. Une partie de l'argent circulait en devises numériques via l'échange de cryptomonnaies Binance.

(Traduit et adapté de l'allemand par Tim Boekholt)