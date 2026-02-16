averses éparses
L'acteur Robert Duvall, qui a joué dans Le Parrain, est mort

Robert Duvall
Robert Duvall jouait l'avocat dans le fameux film Le Parrain de Francis Ford Coppola. Capture d'écran, Le parrain

L'acteur américain Robert Duvall, connu notamment pour ses rôles dans Le Parrain et Apocalypse Now, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé son épouse lundi.
16.02.2026, 20:03

«Hier, nous avons dit adieu à mon cher mari, ami précieux et l'un des plus grands acteurs de notre époque», a écrit Luciana Duvall dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

«Bob est décédé paisiblement à la maison, entouré d'amour et de réconfort»

Muse de Francis Ford Coppola

Né en 1931, Robert Duvall avait connu son premier grand rôle dans Du Silence et des ombres (1962), adaptation à l'écran du chef d'oeuvre d'Harper Lee Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.

Francis Ford Coppola lui avait confié ses rôles les plus marquants: celui du lieutenant-colonel amateur de surf Bill Kilgore dans Apocalypse Now (1979) ou de l'avocat du Parrain.

Il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation en 1983 d'un ancien chanteur country devenu alcoolique dans le film Tendre bonheur.

Egalement producteur et réalisateur, Robert Duvall avait par ailleurs dirigé cinq films.

