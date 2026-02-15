en partie ensoleillé
Le célèbre musicien de jazz Michel Portal est mort

(FILES) French musician Michel Portal poses during a photo session in Paris on May 6, 2021. French clarinetist musician Michel Portal, a leading figure in contemporary jazz and multi-award winner duri ...
Michel Portal avait 90 ans.Image: AFP

Considéré comme l'un des pionniers du free jazz, Michel Portal nous a quittés à l'âge de 90 ans.
15.02.2026, 16:3715.02.2026, 16:43

Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain multi-récompensé durant sa carrière, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé dimanche à l'AFP l'une de ses agentes artistiques, Marion Piras.

Reconnu pour sa polyvalence de genres et d'instruments – il jouait aussi du saxophone -, ce natif de Bayonne excellait en musique classique, sa formation initiale, mais il était aussi considéré comme l'un des pionniers du free jazz et composait pour le cinéma.

Il était «un monument immense pour le jazz moderne, pour le jazz européen, totalement ouvert sur énormément de musiques et d'expériences», a salué son agente, qui précise que son décès est survenu jeudi.

Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux:

«Cet immense clarinettiste, ami des plus grands musiciens de son temps, excellait dans le classique comme le jazz»

Lauréat de trois César et de deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, d'une Victoire du jazz en 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de ne jamais se fixer sur un style. Amoureux des métissages, chercheur d'une «nouvelle sorte de langage», il se disait ennemi de «la routine», privilégiant la musique festive à l'harmonie.

Vidéo: YouTube/Jazz In Marciac

Né le 27 novembre 1935 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), premier prix de clarinette au conservatoire de Paris en 1959, il acquiert une solide réputation de soliste et participe aux créations de musique contemporaine de Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen.

En 1965, il pose les fondations d'un jazz nouveau avec le disque Free Jazz, libérant le jazz européen des canons américains.

Avec son propre groupe, le Michel Portal Unit, il avait aussi triomphé lors de concerts mémorables, à Châteauvallon ou Uzeste. En 2021, à l'occasion de la sortie du dernier opus d'une longue discographie, MP85, il avait confié à l'AFP:

«Enfant, j'étais toujours en train de penser aux gens qui allaient au fin fond du monde pour voir comment on vivait là-bas»

(ats/afp)

