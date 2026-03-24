beau temps15°
DE | FR
burger
International
Cinéma

L'actrice Valerie Perrine est morte

THE LAST AMERICAN HERO, Valerie Perrine, 1973, TM &amp; Copyright 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: x2 ...
Valerie Perrine en 1973Image: www.imago-images.de

L'actrice Valerie Perrine est morte

L'actrice américaine s'est éteinte à 82 ans après un long combat contre la maladie de Parkinson. Elle avait décroché le prix d'interprétation à Cannes en 1975 avant d'être nominée aux Oscars la même année.
24.03.2026, 12:3624.03.2026, 12:36

L'actrice américaine Valerie Perrine, nominée aux Oscars et prix d'interprétation féminine au festival de Cannes pour son rôle dans Lenny aux côtés de Dustin Hoffman, est décédée, a annoncé lundi son biographe et ami. Elle avait 82 ans.

Elle était aussi connue pour avoir joué également dans les deux premiers Superman aux côtés de Christopher Reeve, et fut à chaque fois saluée par la critique. «C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Valerie», a écrit le cinéaste Stacey Souther, réalisateur d'un documentaire sur la comédienne.

**FILE PHOTO** Valerie Perrine Has Passed Away. VALERIE PERRINE F8047 Copyright: xRalphxDominguez/MediaPunchx
Valerie PerrineImage: www.imago-images.de

«Elle a affronté la maladie de Parkinson avec un courage et une compassion incroyables, sans jamais se plaindre. Elle était une véritable source d'inspiration, elle a vécu pleinement sa vie – et quelle vie magnifique! Le monde est plus triste sans elle», a ajouté Stacey Souther.

Cette pub avec Margot Robbie va vous rappeler quelque chose

Le documentariste a également indiqué qu'une page GoFundMe destinée à couvrir les frais funéraires de l'actrice avait été ouverte car «après plus de 15 ans de lutte contre la maladie de Parkinson, ses finances sont épuisées».

Près de 70 rôles au cinéma

Après avoir été danseuse de revue et posée pour le magazine Playboy, Valerie Perrine s'est fait connaître en 1972 dans Abattoir 5 où elle incarnait l'actrice de films pour adultes Montana Wildhack. Mais c'est en 1974 qu'elle atteint la célébrité pour son rôle dans le biopic Lenny de Bob Fosse sur la vie de Lenny Bruce.

Elle incarne l'épouse de Lenny (joué par Dustin Hoffman) et décroche le prix d'interprétation à Cannes en 1975 avant d'être nominée aux Oscars la même année.

Netlix offre un Sugus aux fans de «Peaky Blinders»

Valerie Perrine a accumulé près de 70 rôles au cinéma et à la télévision sur plus de quatre décennies, jouant aux côtés de certaines des plus grandes stars masculines de son époque, dont Gene Hackman, Robert Redford et Jack Nicholson. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
5
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
2
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
Cet accident de la route n'est pas du cinéma
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump coincé entre escalade militaire et recul stratégique
En 24 heures, Donald Trump passe de la menace à l’apaisement face à l’Iran, semant le doute sur sa stratégie et secouant marchés et alliés.
Lundi matin encore, le conflit avec l’Iran semblait s’acheminer vers une nouvelle phase d’escalade. Si le détroit d’Ormuz n’était pas entièrement rouvert au trafic des pétroliers d’ici mardi matin, les Etats-Unis frapperaient des centrales électriques et des infrastructures énergétiques iraniennes: tel était l’ultimatum lancé par Donald Trump durant le week-end. En réaction, Téhéran avait menacé de fermer complètement le détroit et de miner l’ensemble du golfe Persique.
L’article