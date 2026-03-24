Valerie Perrine en 1973 Image: www.imago-images.de

L'actrice Valerie Perrine est morte

L'actrice américaine s'est éteinte à 82 ans après un long combat contre la maladie de Parkinson. Elle avait décroché le prix d'interprétation à Cannes en 1975 avant d'être nominée aux Oscars la même année.

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L'actrice américaine Valerie Perrine, nominée aux Oscars et prix d'interprétation féminine au festival de Cannes pour son rôle dans Lenny aux côtés de Dustin Hoffman, est décédée, a annoncé lundi son biographe et ami. Elle avait 82 ans.

Elle était aussi connue pour avoir joué également dans les deux premiers Superman aux côtés de Christopher Reeve, et fut à chaque fois saluée par la critique. «C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Valerie», a écrit le cinéaste Stacey Souther, réalisateur d'un documentaire sur la comédienne.

Valerie Perrine Image: www.imago-images.de

«Elle a affronté la maladie de Parkinson avec un courage et une compassion incroyables, sans jamais se plaindre. Elle était une véritable source d'inspiration, elle a vécu pleinement sa vie – et quelle vie magnifique! Le monde est plus triste sans elle», a ajouté Stacey Souther.

Le documentariste a également indiqué qu'une page GoFundMe destinée à couvrir les frais funéraires de l'actrice avait été ouverte car «après plus de 15 ans de lutte contre la maladie de Parkinson, ses finances sont épuisées».

Près de 70 rôles au cinéma

Après avoir été danseuse de revue et posée pour le magazine Playboy, Valerie Perrine s'est fait connaître en 1972 dans Abattoir 5 où elle incarnait l'actrice de films pour adultes Montana Wildhack. Mais c'est en 1974 qu'elle atteint la célébrité pour son rôle dans le biopic Lenny de Bob Fosse sur la vie de Lenny Bruce.

Elle incarne l'épouse de Lenny (joué par Dustin Hoffman) et décroche le prix d'interprétation à Cannes en 1975 avant d'être nominée aux Oscars la même année.

Valerie Perrine a accumulé près de 70 rôles au cinéma et à la télévision sur plus de quatre décennies, jouant aux côtés de certaines des plus grandes stars masculines de son époque, dont Gene Hackman, Robert Redford et Jack Nicholson. (jzs/ats)