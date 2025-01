Homme d'exception, visionnaire et excentrique, il a été nominé aux Oscars à quatre reprises: David Lynch est décédé le 16 janvier, à l'âge de 78 ans. Image: AP Invision

David Lynch est mort

Le réalisateur visionnaire est décédé jeudi à l'âge de 78 ans.

Sombre, sombre semaine pour Hollywood. Le cinéaste de génie David Lynch, qui a radicalisé le cinéma américain avec sa vision artistique sombre et surréaliste dans des films comme Blue Velvet, Mulholland Drive ou encore la série Twin Peaks, est décédé jeudi. Il avait 78 ans.

«Un oeil sur le donut»

C'est sur les réseaux sociaux que sa famille a fait part de la triste nouvelle. «C'est avec un profond regret que nous, sa famille, annonçons le décès de l'homme et de l'artiste, David Lynch», indique le communiqué. «Nous apprécierions un peu d'intimité en ce moment. Il y a un grand vide dans le monde maintenant qu'il n'est plus avec nous.»

«Mais, comme il le disait, "gardez un œil sur le donut et non sur le trou". C'est une belle journée avec un soleil doré et un ciel bleu jusqu'au bout» La famille de David Lynch, dans un communiqué jeudi soir

En 2024, David Lynch a révélé qu'on lui avait diagnostiqué un emphysème après avoir passé toute sa vie à fumer et qu'il ne pourrait probablement plus quitter sa maison pour réaliser des films.

Né le 20 janvier 1946 à Missoula, dans le Montana, David Lynch s'est forgée une renommé pour son style unique mêlant surréalisme, mystère et onirisme. Après avoir étudié à la Pennsylvania Academy of Fine Arts, il se lance dans le cinéma avec des courts métrages expérimentaux avant de réaliser son premier long métrage, Eraserhead (1977), un film culte qui lui vaut une reconnaissance dans le cinéma indépendant.

Un maître du cinéma d’avant-garde. Image: The Chronicle Collection

Ce début atypique marque le ton de sa carrière: des œuvres étranges et souvent dérangeantes qui explorent les ténèbres sous-jacentes de la vie quotidienne. Lynch atteint une renommée internationale avec des films tels que The Elephant Man (1980), qui lui vaut huit nominations aux Oscars, Blue Velvet (1986), un thriller psychologique emblématique, et Mulholland Drive (2001), souvent cité comme l’un des meilleurs films du XXIe siècle.

Parallèlement à son travail au cinéma, il crée Twin Peaks (1990), une série télévisée révolutionnaire qui devient un phénomène culturel grâce à son intrigue énigmatique et son atmosphère singulière. Artiste polyvalent, David Lynch s’investit également dans la musique, la photographie, la peinture et la méditation transcendantale, qu’il considère comme essentielle à sa créativité. Récompensé par un Oscar d’honneur en 2019 pour l’ensemble de sa carrière, il continue de fasciner par son approche novatrice et son refus des conventions, demeurant une figure incontournable du cinéma d’avant-garde.(mbr)