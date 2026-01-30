larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Cinéma

L'actrice Catherine O'Hara est décédée

FILE - Catherine O&#039;Hara, a cast member in the Apple+ series &quot;The Studio,&quot; poses for a portrait on Thursday, March 20, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, File) Catherine O&# ...
Catherine O'Hara en 2025.Keystone

L'actrice Catherine O'Hara est décédée

Elle était surtout connue pour ses rôles dans les films «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!»: l'actrice Catherine O'Hara est décédée à 71 ans.
30.01.2026, 20:0030.01.2026, 21:52

L'actrice Catherine O'Hara est décédée à son domicile de Los Angeles après une brève maladie, a indiqué son agence ce vendredi. Elle avait 71 ans. Aucun détail n'a été communiqué dans l'immédiat sur la cause de sa mort.

Née à Toronto en 1954, elle avait fait ses débuts au cinéma en 1980. En 1988, elle avait incarné la belle-mère de Winona Ryder dans Beetlejuice, de Tim Burton. Mais c'est en 1990 qu'elle avait accédé à la notoriété mondiale, en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans Maman, j'ai raté l'avion!. «C'est un film parfait, n'est-ce pas?», avait-elle dit lors d'une interview accordée en 2024 au magazine People.

L'hommage de Macaulay Culkin sur Instagram 👇

En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur L'Etrange Noël de monsieur Jack.

Des séries plus récentes

Plus récemment, l'actrice était également apparue dans les séries Bienvenue à Schitt's Creek, The Studio et The Last of Us, ainsi que dans Beetlejuice Beetlejuice, suite du premier chapitre sortie en 2024.

«Je n'ai jamais reçu autant d'attention, c'est fou!», disait-elle à People à propos de son rôle dans Bienvenue à Schitt's Creek, qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice principale en 2020 et pour lequel elle a également reçu un Golden Globe et un SAG Award.

«Maman. Je pensais que nous avions encore du temps», a réagi vendredi l'acteur Macaulay Culkin sur Instagram. «Je voulais plus. Je voulais m'asseoir à côté de toi. Je t'ai entendue, mais j'avais encore tant à te dire. Je t'aime», a-t-il écrit en légende d'une photo de lui et Catherine O'Hara.

(afp)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Laits infantiles contaminés: un fournisseur chinois de Nestlé suspecté
Soupçonnée d’être à l’origine d’une contamination de laits rappelés dans des dizaines de pays, dont la Suisse, la société chinoise Cabio Biotech, qui fournit notamment Nestlé et Danone, soulève bien des questions.
Une entreprise chinoise de Wuhan (centre du pays), Cabio Biotech, est montrée du doigt comme produisant la substance de synthèse à l'origine d'une possible contamination de lait en poudre pour bébés et de rappels de lots suspects dans des dizaines de pays.
L’article