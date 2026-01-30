Catherine O'Hara en 2025. Keystone

L'actrice Catherine O'Hara est décédée

Elle était surtout connue pour ses rôles dans les films «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!»: l'actrice Catherine O'Hara est décédée à 71 ans.

Plus de «International»

L'actrice Catherine O'Hara est décédée à son domicile de Los Angeles après une brève maladie, a indiqué son agence ce vendredi. Elle avait 71 ans. Aucun détail n'a été communiqué dans l'immédiat sur la cause de sa mort.

Née à Toronto en 1954, elle avait fait ses débuts au cinéma en 1980. En 1988, elle avait incarné la belle-mère de Winona Ryder dans Beetlejuice, de Tim Burton. Mais c'est en 1990 qu'elle avait accédé à la notoriété mondiale, en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans Maman, j'ai raté l'avion!. «C'est un film parfait, n'est-ce pas?», avait-elle dit lors d'une interview accordée en 2024 au magazine People.

En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur L'Etrange Noël de monsieur Jack.

Des séries plus récentes

Plus récemment, l'actrice était également apparue dans les séries Bienvenue à Schitt's Creek, The Studio et The Last of Us, ainsi que dans Beetlejuice Beetlejuice, suite du premier chapitre sortie en 2024.

«Je n'ai jamais reçu autant d'attention, c'est fou!», disait-elle à People à propos de son rôle dans Bienvenue à Schitt's Creek, qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice principale en 2020 et pour lequel elle a également reçu un Golden Globe et un SAG Award.

«Maman. Je pensais que nous avions encore du temps», a réagi vendredi l'acteur Macaulay Culkin sur Instagram. «Je voulais plus. Je voulais m'asseoir à côté de toi. Je t'ai entendue, mais j'avais encore tant à te dire. Je t'aime», a-t-il écrit en légende d'une photo de lui et Catherine O'Hara.

(afp)