L'actrice Catherine O'Hara est décédée
L'actrice Catherine O'Hara est décédée à son domicile de Los Angeles après une brève maladie, a indiqué son agence ce vendredi. Elle avait 71 ans. Aucun détail n'a été communiqué dans l'immédiat sur la cause de sa mort.
Née à Toronto en 1954, elle avait fait ses débuts au cinéma en 1980. En 1988, elle avait incarné la belle-mère de Winona Ryder dans Beetlejuice, de Tim Burton. Mais c'est en 1990 qu'elle avait accédé à la notoriété mondiale, en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans Maman, j'ai raté l'avion!. «C'est un film parfait, n'est-ce pas?», avait-elle dit lors d'une interview accordée en 2024 au magazine People.
L'hommage de Macaulay Culkin sur Instagram 👇
En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur L'Etrange Noël de monsieur Jack.
Des séries plus récentes
Plus récemment, l'actrice était également apparue dans les séries Bienvenue à Schitt's Creek, The Studio et The Last of Us, ainsi que dans Beetlejuice Beetlejuice, suite du premier chapitre sortie en 2024.
«Je n'ai jamais reçu autant d'attention, c'est fou!», disait-elle à People à propos de son rôle dans Bienvenue à Schitt's Creek, qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice principale en 2020 et pour lequel elle a également reçu un Golden Globe et un SAG Award.
«Maman. Je pensais que nous avions encore du temps», a réagi vendredi l'acteur Macaulay Culkin sur Instagram. «Je voulais plus. Je voulais m'asseoir à côté de toi. Je t'ai entendue, mais j'avais encore tant à te dire. Je t'aime», a-t-il écrit en légende d'une photo de lui et Catherine O'Hara.
(afp)