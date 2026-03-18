L'ancien ministre ukrainien du Numérique, Mikhaïlo Fedorov, a depuis été promu au poste de ministre de la Défense. image: Leon Neal/Getty

Musk a offert un avantage stratégique à l'Ukraine après ce coup de fil

Alors que Donald Trump continue de soutenir le chef du Kremlin, Elon Musk a permis à l'Ukraine de remporter un avantage décisif. Tout a commencé par un appel téléphonique particulier à l'ancien ministre ukrainien du Numérique, Mikhaïlo Fedorov, promu depuis ministre de la Défense.

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Personne ne se hasarde à parler d'un tournant dans la guerre en Ukraine. Pourtant, l'offensive ukrainienne dans la région de Dnipropetrovsk constitue l'une des premières lueurs d'espoir pour cette région assiégée depuis plus d'un an et demi. Comme l'indique l'Institute for the Study of War dans son analyse quotidienne, l'avancée ukrainienne oblige l'armée russe à se regrouper et à réduire ses propres efforts offensifs.

Revirement

Le chaos qui règne toujours dans les communications derrière les lignes russes contribue sans aucun doute à ce succès. Et derrière ce chaos se cache un nom: Elon Musk. Depuis que l'homme le plus riche du monde a largement privé les Russes de l'utilisation de son système de satellites Starlink, ceux-ci avancent à tâtons dans la conduite des opérations et l'utilisation des drones.

Le revirement de Musk est d'autant plus remarquable que son ancien meilleur ami à la Maison Blanche, continue de tout mettre en œuvre pour soutenir la Russie, en de critiquant vertement le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette conversation aurait permis de tout changer

Ce week-end, Donald Trump a qualifié d'«inutile» la protection contre les drones dans la guerre contre l'Iran. Au sein du Parti républicain, ce type de déclaration à l'emporte-pièce ne suscite pratiquement plus aucune opposition. On peut donc se demander ce qui a poussé Elon Musk à changer d'avis dans le cas ukrainien.

Une interview de Pavlo Yelizarov, commandant en second de l'armée de l'air ukrainienne, apporte un éclairage sur cette affaire: c'est une conversation privée entre Elon Musk et Mikhaïlo Fedorov, l'ancien ministre ukrainien du Numérique, qui, selon Pavlo Yelizarov, a permis de réaliser cette avancée décisive.



L'officier de l'armée de l'air raconte à propos de cet appel téléphonique:

«Musk semblait être de bonne humeur»

Les deux hommes se seraient entretenus par visioconférence et se seraient rapidement mis d'accord. Par la suite, les paramètres du système Starlink auraient été rapidement modifiés.

Au départ, il s'agissait d'égalité de traitement

Ce qui est fou, c'est que, à l'origine, les Ukrainiens ne cherchaient qu'à obtenir du milliardaire de la tech un traitement équitable pour l'utilisation de Starlink. Selon Pavlo Yelizarov, l'Ukraine pâtissait de plus en plus des innovations techniques mises au point par l'ennemi.

Des drones russes équipés de terminaux Starlink, qui survolaient le territoire ukrainien, transmettaient des données vidéo et des données sur les cibles en temps réel – un avantage considérable dans la guerre électronique. L'armée de Poutine s'était procuré ces terminaux sur le marché noir et via les Emirats arabes unis. Autrement dit, dans la région qui subit aujourd'hui les attaques de drones menées par l'Iran, allié de la Russie.

Dans le même temps, les drones ukrainiens se trouvant sur le territoire russe ne pouvaient pas utiliser la connexion satellite, car le système n'y était pas initialement activé. Le gouvernement ukrainien a alors eu l'idée d'étendre Starlink à la Russie afin de créer des conditions d'utilisation équitables. Le ministre ukrainien du Numérique, Mykhailo Fedorov, a personnellement contacté Elon Musk à cette fin.

Nommé ministre de la Défense

Visiblement impressionné par les propos de Mykhailo Fedorov, le propriétaire de Starlink a non seulement veillé à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais a également exclu les utilisateurs russes à l'aide d'une «White List» (une liste blanche, mesure de sécurité) établie par l'Ukraine.

Selon Pavlo Yelizarov, l'intervention du ministre ukrainien du Numérique a été décisive.

«Mykhailo Fedorov mériterait en fait un monument de son vivant» Pavlo Yelizarov, commandant en second de l'armée de l'air ukrainienne

L'officier souligne, dans une interview accordée à la chaîne Substack Russia Analyzed (disponible sur une application), que les critiques fusent souvent à Kiev lorsque des problèmes surgissent, tandis que les solutions efficaces ne retiennent guère l'attention. Cette avancée majeure a sans doute aussi largement contribué à la nomination récente de Mykhailo Fedorov au poste de ministre de la Défense.

Problèmes pour les blogueurs russes

De leur côté, les blogueurs militaires russes se plaignent des problèmes de communication massifs qui persistent sur le front. Les données du service d'analyse Internet Cloudflare Radar montrent que le volume du trafic de données par satellite dans la zone de guerre a récemment chuté de plus de moitié.

Comme le rapporte le portail spécialisé Militär Aktuell, les unités russes ont souvent recours à des liaisons hertziennes pour pallier ce manque. Pour cela, des antennes doivent être installées sur des infrastructures de grande hauteur, telles que des pylônes électriques. Ces points de communication improvisés sont toutefois vulnérables.

Les pilotes de drones ukrainiens s'attaquent désormais de manière ciblée à ces installations, ce qui fait que les travaux de réparation ou d'installation peuvent de plus en plus souvent se transformer en pièges mortels pour les soldats russes. (trad. amu)