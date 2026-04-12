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La mythique Vespa fête ses 80 ans

La mythique Vespa fête ses 80 ans

Winken fuer den Fotografen am Vespatreffen in Meilen am Samstag, 25. August 2012. Die rollende &quot;Italianita&quot; zeugt vom ungebrochenen Appeal des legendaeren Rollers. (KEYSTONE/Walter Bieri)
La Vespa est restée mythique, avec des rassemblements d'amateurs partout à travers l'Europe.Image: KEYSTONE
Scooter extrêmement populaire, la Vespa fête ses 80 ans avec un statut de légende représentant l'italianité à son paroxysme.
12.04.2026, 14:3512.04.2026, 14:35

Il y a près de 80 ans, le 22 avril 1946, la société italienne Piaggio déposait le brevet de la Vespa. Ce scooter emblématique est rapidement devenu l'incarnation même de l'italianité et a conquis les routes bien au-delà des frontières italiennes.

Aux côtés de Gregory Peck, Audrey Hepburn se laisse conduire à travers Rome sur une Vespa, elle joue le rôle d'une princesse héritière, dans le film «Roman Holiday» («Vacances romaines»), passant devant tous les grands sites touristiques. Cette séquence datant de 1953 est devenue l'un des moments forts de l'histoire d'Hollywood et a fait de l'actrice une star et une lauréate d'un Oscar.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'usine de moteurs de trains et d'avions Piaggio a «commandé un véhicule conçu pour permettre à chacun de se déplacer en toute liberté», indique le site web de l'entreprise. Le premier modèle a reçu le surnom de Paperino, la version italienne de Donald Duck. Le patron de l'entreprise, Enrico Piaggio, a ensuite fait retravailler le design: la Vespa était née.

Le scooter a rapidement connu un succès commercial et l'est resté jusqu'à aujourd'hui, notamment sous le nom de «Vespa Elettrica». Hepburn et Peck ont certainement contribué à son succès international, tout comme de nombreuses autres stars hollywoodiennes, de Marlon Brando à Brad Pitt en passant par Nicole Kidman. C'est ainsi que la Vespa est devenue un objet culte, fidèle à son design et donc à son charisme, et capable de transcender toutes les barrières sociales. (btr/ats)

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