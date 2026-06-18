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L'arbre de Robin des Bois serait mort

Old oak in woodland of Sherwood Forest, Nottinghamshire, UK. (Photo by: Arterra/Universal Images Group via Getty Images)
Un vieux chêne dans les bois de la forêt de Sherwood, dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni. (Image d'illustration)Universal Images Group Editorial

L'arbre de Robin des Bois serait mort

L'un des plus grands chênes du Royaume-Uni, qui aurait servi d'abri au hors-la-loi et héros, ne produit plus de feuilles. Les experts estiment qu'il est mort en raison de la pollution et des périodes de sécheresse record.
18.06.2026, 19:3918.06.2026, 19:39

Un ancien chêne de la forêt de Sherwood, dans le nord de l'Angleterre, qui selon la légende a servi d'abri au hors-la-loi et héros Robin des Bois, semble être mort, a annoncé jeudi l'organisme qui en a la charge.

C'est dans cette forêt que Robin des Bois aurait volé les riches pour donner aux pauvres. Selon la légende, il aurait déjoué son ennemi juré, le shérif de Nottingham, en se cachant dans un arbre, le Major Oak.

Un tronc d'une circonférence de 11 mètres

Il s'agit de l'un des plus grands chênes du Royaume-Uni, avec un tronc d'une circonférence de 11 mètres. Il serait âgé d'environ 1200 ans selon les estimations.

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Mais cette année, l'arbre n'a pas produit de feuilles et «les experts pensent qu'il est mort», a indiqué la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), qui gère la réserve naturelle du Nottinghamshire, où se trouve la forêt.

C'est «déchirant pour tout le monde», a déclaré Hollie Drake, responsable principale du site de la forêt de Sherwood. Selon la RSPB, le chêne était récemment «en déclin» de manière visible.

Pollution et sécheresse

Cela est dû notamment à la pollution et à des périodes de sécheresse record au cours des cinq dernières années, estime cette organisation.

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L'énorme arbre a été soutenu par de multiples étais au fil des années, et certaines de ses cavités ont été comblées avec du béton. Des glands et des boutures de l'arbre d'origine ont été utilisés pour faire pousser de jeunes plants partout dans le monde, a indiqué la RSPB.

La forêt de Sherwood abrite l'une des plus importantes collections de chênes anciens d'Europe occidentale. (ag/ats)

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