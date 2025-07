Hausse record de la température des lacs suisses

De la chaleur, des orages et une bonne nouvelle pour les Suisses

Les vagues de chaleur deviennent plus intenses en Suisse

Meteonews prévient toutefois que la situation est extrêmement variable et que la météo perturbée annoncée ce week-end et pour le début de la semaine prochaine pourrait faire chuter ces valeurs.

Le lac de Walen, situé dans les cantons de Saint-Gall et Glaris, voit sa température grimper à 25 degrés, soit 7 de plus que sa moyenne allant de 1983 à 2024.

La température la plus élevée relevée par Meteonews est celle du lac de Lugano avec 28 degrés, ce qui correspond à une hausse de 5 degrés sur la moyenne des 41 dernières années.

Lugano, le plus chaud

La palme revient au lac de Bienne avec une température de 26 degrés qui correspond à une hausse de 6 degrés par rapport au mois passé et à sa moyenne des 41 dernières années.

Le lac de Neuchâtel suit la même tendance avec une eau un peu plus fraîche (25), mais aussi une hausse de cinq degrés tant par rapport à la deuxième partie de juin que sur l'ensemble des 41 années précédentes.

En Suisse romande, le Léman voit la température de son eau grimper à 26 degrés, soit 4 de plus par rapport à la mi-juin et cinq supplémentaires par rapport à la moyenne des 41 dernières années.

Si l'on se réfère à la norme établie grâce à la moyenne obtenue des années 1983 à 2024, la hausse représente entre 4 et 7 degrés. Une augmentation que Meteonews explique presque uniquement par l'épisode caniculaire qui touche le pays depuis près de deux semaines.

Les eaux suisses se sont grandement réchauffées à cause des fortes chaleurs. Depuis deux semaines, la température des lacs a gagné cinq degrés en moyenne. De quoi constituer un record absolu selon le service météorologique Meteonews.

