Climat: l'objectif 1,5°C «sur le point de s'effondrer»

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle est «sur le point de s'effondrer», a mis en garde vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il craint que les engagements pris lors de la COP30 ne soient pas à la hauteur.

Plus de «International»

L'ONU se penchera sur la question du climat la semaine prochaine. Keystone

Les objectifs climatiques pour 2035 des pays signataires de l'accord de Paris, aussi appelés Contributions déterminées au niveau national (NDC en anglais), étaient initialement attendus il y a plusieurs mois. Mais les incertitudes liées aux tensions géopolitiques et aux rivalités commerciales ont ralenti le processus.

A moins de deux mois de la COP30 au Brésil, les nouveaux plans de dizaines de pays tardent à être annoncés, notamment ceux de la Chine et de l'Union européenne, puissances considérées comme des pivots dans l'avenir de la diplomatie climatique.

L'ONU espère que le sommet sur le climat coprésidé mercredi à New York par Antonio Guterres et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva sera l'occasion de donner un nouvel élan.

«Nous avons absolument besoin que les pays arrivent (...) avec des plans d'action climatiques totalement alignés avec l'objectif de 1,5°C, qui couvrent toute leur économie et toutes les émissions de gaz à effet de serre» Antonio Guterres

«Et je suis inquiet qu'à l'issue de ces efforts, nous obtenions une série de NDC qui ne soient pas à la hauteur de cet objectif».

«Je pense que cet objectif est sur le point de s'effondrer et c'est une raison supplémentaire à ce moment précis pour mettre toute la pression possible pour obtenir des Contributions déterminées au niveau national acceptables», a-t-il ajouté. Ce n'est pas une raison de «paniquer», mais si elles ne correspondent pas aux besoins il faudra «mettre autant de pression possible pour corriger au plus vite», a-t-il plaidé.

Contenir le réchauffement de la planète à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle (1850-1900) est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015.

Mais de nombreux climatologues conviennent que ce seuil sera très probablement atteint avant la fin de cette décennie, la planète continuant à brûler toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon. Le climat est déjà en moyenne 1,4°C plus chaud aujourd'hui, selon l'observatoire européen Copernicus.

Les scientifiques soulignent l'importance de contenir le plus possible le réchauffement climatique, chaque fraction de degré supplémentaire entraînant plus de risques comme des vagues de chaleur ou la destruction de la vie marine.

Contenir le réchauffement à 1,5°C plutôt qu'à 2°C permettrait ainsi de limiter significativement ses conséquences les plus catastrophiques, selon le Giec. Selon l'ONU, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, couronnant une décennie «extraordinaire de températures record». (ats/vz)