Météo: l'été est-il de retour en Suisse? Un expert répond

Du 15 septembre au 21 septembre 2025, la temps sera ensoleillé avec des températures élevées.
Une douceur estivale fait son apparition cette semaine avec des températures qui se hissent jusqu'à 32 degrés à Sion.watson

L'été est-il de retour en Suisse? Un expert répond

La douceur estivale fait son retour cette semaine en Suisse avec des températures qui se hissent jusqu'à 32 degrés à Sion. Explications.
15.09.2025, 18:3615.09.2025, 18:36
Cynthia Ruefli
Cynthia Ruefli
Amis des beaux jours, vous pouvez être ravis, MétéoSuisse annonce une fin de semaine ensoleillée avec des températures allant jusqu'à 27 degrés à Genève et même 32 degrés à Sion. Est-ce le retour de l'été? Un météorologue nous répond.

Voici à quoi devrait ressembler l'automne en Suisse cette année

Josué Gehring de MétéoSuisse nous explique que, cette semaine, les conditions anticycloniques vont venir chasser les dépressions (le mauvais temps) qui iront vers le Nord.

«En fin de semaine, on sera sur des conditions anticycloniques plus sèches avec moins de vent, donc une météo ensoleillée»

Ces changements de conditions météo à grande échelle, vont contribuer à une élévation des températures en plaine, comme 27 degrés à Delémont et à Genève ce vendredi.

«Nous sommes clairement au-dessus des normes saisonnières»
Josué Gehring, météorologue, MétéoSuisse

En effet, selon le météorologue, les températures maximales à la mi-septembre tournent autour des 20 degrés en journée, et en matinée, les normes saisonnières restent à dix ou douze degrés, «cette semaine, nous remarquons que les températures durant les matinées seront aussi plus douces allant jusqu'à 16 degrés à certains endroits», précise l'expert.

Voici le canton qui a pris le plus d'éclairs en 2025

Toutefois, le météorologue nous rappelle que ces températures, bien que hors normes, ne constituent pas un record au mois de septembre.

«Le record absolu était de 35 degrés, le 5 septembre 1906»
Josué Gehring, Météorologue à MétéoSuisse

En fait, c'est quoi l'automne?

Se balader au bord du Léman à 27 degrés, est-ce bien le retour de l'été? La réponse n'est pas si tranchée. En effet, pour le météorologue, il est important de souligner la caractéristique principale de l'automne, qui est le rallongement des nuits.

«Le refroidissement dû au rallongement des nuits ne permet plus au seul ensoleillement durant la journée d'atteindre des températures vraiment estivales», précise Josué Gehring. A cela s'ajoutent des phénomènes météo associés, comme des passages de perturbations plus fréquentes qu'en été, «cela peut amener plus de vent et des précipitations fréquentes».

«L'automne c'est une période de transition, avoir des journées à 30 degrés suivies de précipitations et une baisse de température n'a rien d'anormal»
Josué Gehring, météorologue à MétéoSuisse

Alors, le retour de l'été? Pas vraiment, juste «une douceur hors norme, mais pas exceptionnelle», détaille Josué Gehring. Avis à tous ceux qui veulent profiter de cette météo clémente et des températures élevées, vous avez jusqu'à dimanche car «dès le début de la semaine prochaine, le temps sera plus pluvieux», conclut le météorologue.

