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La Nouvelle-Zélande est frappée par des températures glaciales

Vidéo: watson

Ici règne un «froid glacial»

En Nouvelle-Zélande, la situation est actuellement à l'opposé de ce que traverse la Suisse depuis des semaines: la neige est tombée jusqu'au niveau de la mer et le froid a paralysé le trafic routier.
05.08.2026, 16:5805.08.2026, 16:58

A l'autre bout du monde, tout est un peu différent. En tout cas sur le plan de la météo. La Nouvelle-Zélande est en effet balayée par une offensive glaciaire venue de l'Antarctique. Les médias évoquent un froid «glacial», avec des chutes de neige dans des régions habituellement épargnées.

La ville de Wellington n'avait ainsi plus vu la neige depuis des années, mais quelques flocons sont tout de même tombés jusqu'au niveau de la mer. Sur les réseaux sociaux, des images montrent également une plage enneigée à Christchurch.

Dans la ville de Dunedin, les habitants se sont réveillés mardi dans un paysage féerique. Les écoles sont restées fermées ces derniers jours et les transports publics ont été ponctuellement interrompus. Une vingtaine d'accidents ont été recensés, entraînant la fermeture de plusieurs axes routiers. Les autorités ont émis des alertes au verglas pour mercredi matin.

Ces images montrent quelle est la vraie température des villes suisses

Mais cet épisode polaire n'est pas encore terminé. Les météorologues prévoient que la nuit de mercredi à jeudi pourrait être la plus froide de l'année. A Auckland, par exemple, le mercure devrait frôler le degré — un phénomène exceptionnel.

Des températures d'environ -5 degrés sont attendues à Christchurch, et jusqu'à -10 degrés dans la région de Canterbury. Vendredi pourrait être plus glacial encore, un vent soutenu devant accentuer la sensation de froid. L'arrivée d'une masse d'air plus doux n'est pas attendue avant ce week-end pour mettre fin à cette vague de froid.

La Nouvelle-Zélande sous la neige ❄️👇

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