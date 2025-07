Les quatre frères et soeurs, âgés de 1 à 13 ans, avaient été retrouvés terriblement amaigris. Image: AP Colombia's Armed Force Press

Le père d'enfants rescapés de la jungle en Colombie coupable de viol

Quatre enfants avaient survécu durant 40 jours dans la jungle amazonienne après avoir survécu à un crash d'avion en 2023. Le père de deux d'entre eux vient d'être reconnu coupable de viol sur mineur.

La justice a déclaré coupable de viol sur mineur le père de deux des quatre enfants indigènes disparus pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de la Colombie en 2023 après un accident d'avion. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison.

La peine doit être rendue publique dans les prochains jours, a précisé lundi un responsable du parquet. Très médiatique durant les recherches menées pour retrouver les quatre enfants, auxquels il avait participé, l'homme avait été arrêté quelques mois après le sauvetage.

Il est le père biologique des deux plus jeunes de la fratrie et le beau-père des deux plus âgés.

Un documentaire sur Netflix

Après un accident d'avion dans lequel leur mère et deux autres adultes sont morts et au bout de 40 jours d'errance dans la jungle amazonienne, les quatre frères et soeurs, âgés de 1 à 13 ans, ont été retrouvés terriblement amaigris puis confiés à l'institut colombien de protection de la famille (ICBF). Ils ont survécu grâce à un paquet de farine de manioc trouvé dans l'avion et à des fruits sauvages.

Leur survie et le sauvetage qui a réuni volontaires indigènes connaissant le terrain et membres des forces armées a fait l'objet de livres, de films et d'un documentaire sur Netflix. (jzs/ats)