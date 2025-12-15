brouillard
Terrible accident d'autocar en Colombie

Un accident d&#039;autocar tue au moins 16 lycéens en Colombie
Les victimes revenaient d'un séjour pour fêter l'obtention de leur diplôme de fin d'études.Image: AFP

Plusieurs ados meurent dans un accident d'autocar en Colombie

Un terrible accident a coûté la vie à plusieurs collégiens dans le nord-ouest du pays. De nombreux blessés sont également à déplorer.
15.12.2025, 07:3215.12.2025, 07:32

Un accident d'autocar a tué au moins 17 personnes, dont 16 collégiens, dimanche dans le nord-ouest de la Colombie. Ces élèves de Bello revenaient d'un séjour au bord d'une plage de la côte caraïbe pour fêter l'obtention de leur diplôme de fin d'études.

Dans la matinée, leur bus a fait une chute d'une quarantaine de mètres dans un ravin pour une raison encore indéterminée, a déclaré le gouverneur du département d'Antioquia, Andres Julian Rendon. «Je dormais et, tout à coup, j'ai entendu des cris et, à partir de là, je ne me souviens plus de rien», témoigne un survivant dans une vidéo publiée par le gouverneur sur le réseau social Instagram.

Andrés Julián Rendon
Andrés Julián RendonImage: X

Le chauffeur du véhicule et 16 lycéens de 16 à 18 ans sont morts, a déclaré un responsable de la municipalité de Bello. Vingt-deux blessés, dont trois sont dans un état grave, ont été transportés à l'hôpital.

Menace de la guérilla

Des images diffusées par les médias locaux montrent le bus détruit, dans le ravin et des sauveteurs prenant en charge des personnes sur des civières. Le président colombien Gustavo Petro a adressé ses condoléances aux proches des victimes.

«Je n'aime pas que des jeunes meurent. Encore moins lorsqu'ils partent étudier ou se détendre dans la joie»
Gustavo Petro sur X

Une source policière a déclaré que la guérilla de l'ELN opérait dans la zone de l'accident, obligeant pompiers et défense civile à prendre des mesures de sécurité spéciales pour mener à bien les opérations de secours. L'organisation d'extrême gauche, qui contrôle des régions de production de cocaïne, avait décrété trois jours de confinement à partir de dimanche dans les espaces sous son giron, face aux «menaces d'intervention impérialistes» de Washington. (jzs/ats)

