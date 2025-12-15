Le panda Xiao Xiao attire la foule. Keystone

Le Japon doit rendre les pandas prêtés par la Chine

Les deux seuls pandas du Japon, qui attirent la foule à Tokyo, seront renvoyés en Chine en janvier prochain.

Les deux pandas du zoo de Tokyo, les seuls présents au Japon, seront renvoyés en Chine en janvier, ont rapporté lundi des médias nippons. Prêtés dans le cadre du programme chinois de «diplomatie du panda», ces animaux symbolisent l'amitié entre Pékin et Tokyo depuis la normalisation des relations diplomatiques en 1972.

Le Japon ne compte actuellement que deux pandas, Lei Lei et Xiao Xiao, au jardin zoologique de Tokyo. Ces jumeaux devraient être rapatriés un mois avant l'expiration de leur période de prêt en février, ont indiqué le quotidien Asahi et d'autres médias.

Le panda Lei Lei. Keystone

La ville de Tokyo avait demandé que ces mammifères extrêmement populaires restent au zoo, où ils attirent des foules considérables, mais la Chine n'a pas accepté, selon le quotidien économique Nikkei. Le quotidien Asahi rapporte également que Tokyo cherche séparément à obtenir le prêt d'un nouveau couple, bien que leur arrivée avant le retour de Lei Lei et Xiao Xiao semble improbable.

Les relations entre les deux plus grandes économies d'Asie se sont brusquement raidies après que la nouvelle première ministre conservatrice du Japon, Sanae Takaichi, a laissé entendre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Cette déclaration a provoqué l'ire de Pékin, qui revendique l'île comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de s'en emparer par la force. (jzs/ats)