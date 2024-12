Face Mayotte dévastée, mettre fin à l'indécence française

Face à Mayotte dévastée, on attend à présent du personnel politique français qu’il mette fin à l’indécence de ses divisions. Au passage, on ne peut que déplorer l’irresponsabilité des partis qui, se croyant seuls au monde, ont fait tomber le gouvernement Barnier pour des motifs de pure boutique politicienne. La France métropolitaine, endettée jusqu’au cou, saura-t-elle montrer autre chose que ses déchirements? Pas sûr.

Les morts pourraient être en grande partie issus des populations comoriennes vivant clandestinement dans l’archipel et dont le nombre s’élèverait à 60 000 sur un total de 320 000 habitants. Ces sans-papiers vivaient pour beaucoup d’entre eux dans des bidonvilles faits de planches et de taules qui ont été balayés par le cyclone. Craignant un «piège», en vue de leur renvoi, pensaient-ils, vers les Comores voisines, qui avaient décidé de se séparer de la France au contraire de Mayotte lors d’un référendum en 1974, les clandestins n’auraient pas suivi les instructions qui leur recommandaient de se protéger dans des habitations en dur à l’approche du cyclone.

Une image du nouveau chef du gouvernement doit très vite être effacée des mémoires. On le voit, samedi soir, dans une conférence de presse convoquée suite à la catastrophe de Mayotte, aux côtés de Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur sortant, toujours en exercice. Soudain, François Bayrou s’en va, laissant le ministre en plan, comme appelé par plus urgent. Humainement, il n’y a pas plus urgent désormais que l’attention qu’il faudra porter à Mayotte.

Des ovnis? Des avions? L'étrange psychose des drones du New Jersey

Ces dernières semaines, des dizaines de mystérieux drones ont été repérés dans le ciel du New Jersey. Les habitants ont peur, la police est dépassée, et les théories du complot fusent, y compris à Washington. Les choses pourraient s'expliquer... du moins en partie.

Depuis environ deux semaines, de mystérieux drones traversent le ciel du New Jersey. Par dizaines, voire par centaines. Personne ne sait de quoi il s'agit. Ni les autorités ni, encore moins, les habitants de la région, de plus en plus nerveux et inquiets. Ça a commencé le 18 novembre dernier et, depuis, l'agitation ne fait qu'augmenter.