L’assassinat de Charlie Kirk n’a pas tué Trump

L’assassinat du prédicateur MAGA de 31 ans a plongé les Etats-Unis dans le chaos. image: getty, montage: watson

Commentaire

Sa mort n'a pas tué Trump

Le jeune prédicateur de la droite MAGA était un orateur hors pair et un jouteur passionné. Charlie Kirk trimballait aussi une certaine forme de courage qui a fini par le tuer. En l’assassinant, on a sans doute privé ses détracteurs d’affronter son idéologie, souvent extrême et qui n’est pas morte avec lui. A l’instar du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, grand ennemi du président, qui l'avait invité dans son podcast.

Plus de «International»

«Prouvez-moi que j’ai tort.» Les bannières qui promeuvent parfaitement un produit sont rares. Charlie Kirk, armé d’une gouaille en acier trempé et d’une petite tente de kermesse branlante, a écumé les campus universitaires américains durant plusieurs années, pour prêcher sa version de la bonne parole. Celle qui a fait gagner Donald Trump en novembre 2024.

Et avec un concept qui n’a plus tant le vent en poupe, aujourd’hui, en politique: l’immersion et la confrontation verbale.

Devant plusieurs milliers de jeunes électeurs potentiels, ce populaire missionnaire de la pensée MAGA aimait plus que tout se frotter aux arguments de ses ennemis politiques. Le pitch? Un pied de micro et quelques minutes pour convaincre, condamner, critiquer, questionner, se défendre. L’idée, dans l’esprit de Charlie Kirk, était d’exposer l’argumentaire de l’extrême gauche pour mieux l’effilocher, dans des face-à-face spontanés (même si parfois déséquilibrés).

Des exemples de ses face-à-face: Vidéo: watson

Et tenter, au passage, de convaincre les jeunes démocrates les plus indécis de changer d’écurie.

Des joutes et des bains de foule, entre le ring géant et la battle de hip-hop, qui ont fini par ôter brutalement la vie de ce papa de 31 ans, ultraconservateur, antiavortement, brillant démagogue et évangéliste pur jus. Mercredi, un sniper posté sur le toit d’un campus de l'Utah l’a froidement assassiné d’une balle dans le cou.

Si l’individu court toujours et avec lui, ses véritables motivations, cet assassinat fait grimper quatre à quatre les marches de la terreur, à une démocratie américaine qui n’en avait pas vraiment besoin pour manquer de souffle.

Les appels à la désescalade des élus de tout bord depuis 24 heures, du speaker républicain de la Chambre à Barack Obama, n’apaiseront pas les esprits tant que certaines paroles politiques pousseront à faire le choix des armes.

L’aisance bluffante de Charlie Kirk à drainer les jeunes pousses républicaines dans le sillage de Donald Trump n’était depuis longtemps plus à prouver. Il en a d’ailleurs été chaudement remercié par le patron, depuis 2015 et encore plus franchement durant la dernière campagne présidentielle, où son mouillage de chemise sur le terrain a participé à la victoire du milliardaire.

Mais il faut aussi lui reconnaître un enthousiasme naturel, une soif sincère, presque sportive, pour se jeter dans la gueule du loup: Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, merci de passer en tête de fil, s’amusait-il à crier, sous sa petite tente plantée sur les campus, pour motiver ses ennemis potentiels à jouter dans les règles.



Dans la galaxie MAGA, et même plus largement dans le spectre politique actuel, il était l’un des seuls à vouloir propager son idéologie, souvent extrême, par la parole et là où tout se joue.

Que l’on soit de gauche ou de droite, défier l’adversaire par les mots et convaincre en terres ennemies requiert un certain courage que peu de leaders politiques possèdent aujourd’hui. Une fracture inflammable et irréconciliable qui, depuis, s’est propagée aux familles et aux cercles d’amis, là où l’on ne se parle déjà plus. Là où l’on se sent contraint de choisir son camp et de taper aveuglément sur l’autre.

L’automne dernier, il fut par exemple reproché à Kamala Harris, y compris dans son camp, d’avoir refusé l’invitation du célèbre provocateur de droite Joe Rogan. De ne pas avoir osé dérouler son programme ailleurs qu’en terrain qu’elle pensait conquis. Un manque de courage que Donald Trump partage d’ailleurs avec l’ancienne vice-présidente et qui trahit, entre autres choses, l’impossibilité des dirigeants à défier le camp adverse les yeux dans les yeux et à descendre dans l’arène.

Sans compter que les chaînes de télévision américaines ont désormais toutes les peines du monde à organiser des débats présidentiels, face à des candidats frileux, planqués derrière des stratégies fomentées au sommet d’une tour. La campagne se déroule sur Internet, derrière un écran ou un micro de podcast à son image. Sur scène, ce sera toujours devant un public prétexte, transformé en chair à propagande calibrée pour inonder les réseaux sociaux d’un succès que l’on devine pipé.

Plus grave, cette imperméabilité volontaire a le pouvoir d’éloigner tout élu d’une réalité plus complexe qu’un PowerPoint et empêche sa juste compréhension d’un vote qui lui échappe, d’un monde qui marche sur des braises de plus en plus chaudes.

L’espoir Gavin Newsom?

Dans le flot de condamnations de l’assassinat de mercredi, celui du gouverneur démocrate de Californie sort nettement du lot. Pourtant meilleur ennemi de Donald Trump, Gavin Newsom a dévié de la ligne du parti pour honorer le courage de Charlie Kirk.

«Je connaissais Charlie et j'admirais sa passion et son engagement dans le débat. La meilleure façon d'honorer sa mémoire est de poursuivre son œuvre. Échangeons les uns avec les autres, au-delà des idéologies, par des discussions passionnées» Gavin Newsom, gouverneur de Californie

Le très probable candidat à la présidentielle de 2028 avait déjà fait exploser les silos de la pensée, en faisant du jeune patron de l'organisation étudiante de droite Turning Point USA le tout premier invité de son podcast «This Is Gavin Newsom», en mars dernier: «Tu fais une sacrée différence Charlie. C'est la raison de ta présence ici, les gens doivent comprendre ta réussite et ton influence», lui a-t-il balancé avant d’ouvrir les hostilités.

S’en suivront soixante minutes de joute politique certes musclée, mais étonnamment cordiale et respectueuse. Puis, enfin, une confession personnelle: son fils de 13 ans a «tout fait pour pouvoir rester à la maison» et rencontrer Charlie, qu’il suit sur TikTok. Une démarche inédite et plutôt réconfortante, alors que l’on argue ici et là que seule une guerre civile viendra à bout de cette endurante polarisation au sein de la société américaine.

Une chose est sûre, décider d’assassiner Charlie Kirk, sans doute aussi parce qu’il fut, et de loin, le leader MAGA le plus exposé aux balles, ne fera pas disparaître ses idées du pays et encore moins Donald Trump de la Maison-Blanche.

Sa disparition brutale n’a fait qu’immerger encore un peu plus les Américains dans la peur. Une peur déjà méchamment attisée par Donald Trump lui-même, depuis huit mois. Au lendemain du choc, pourtant, à l’extrême gauche et droite, on se tirait déjà la bourre pour se réjouir bruyamment de sa mort ou hurler à la vengeance.

Comme le rappelait The Atlantic jeudi matin, «chaque acte de violence politique rend le suivant plus probable». Il ne reste aux Etats-Unis qu’à prier pour que l’acte de mercredi soit l’oeuvre d’un déséquilibré sans idéologie particulière.