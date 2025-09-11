en partie ensoleillé16°
En Charlie Kirk, le mouvement MAGA trouve son &quot;martyr&quot;.
Charlie Kirk a fondé le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.Image: Imago/shutterstock

Charlie Kirk: les MAGA ont trouvé leur «martyr»

Après l'assassinat de l'influenceur américain, les grandes figures conservatrices américaines se sont empressées de monter au créneau et de désigner la «gauche» comme responsable. Florilège de réactions.
11.09.2025, 08:5711.09.2025, 08:57
Aurélia END, washington/afp
Les grands noms du mouvement MAGA (Make America Great Again) inspiré par Donald Trump ont qualifié mercredi Charlie Kirk de «martyr» tombé pour la défense des valeurs conservatrices et chrétiennes, après la mort par balle du jeune influenceur.

«Le mouvement lancé par Charlie Kirk ne cessera jamais», a déclaré Jack Posobiec, un autre influenceur d'extrême droite, dans un échange avec Steve Bannon, figure de la mouvance ultraconservatrice. Sur Real America's Voice, une chaîne sur laquelle le jeune podcasteur conservateur animait une émission, il a déclaré:

«Nous devons avoir une volonté d'acier. Charlie Kirk est tombé au front»
Jack Posobiec

Un suspect a été arrêté, puis libéré, et aucun mobile du meurtre n'a été avancé mercredi par les enquêteurs. Mais le gouverneur républicain de l'Utah (ouest), où Charlie Kirk a été tué en pleine réunion publique, a affirmé qu'il s'agissait d'un «assassinat politique».

Ce que l'on sait de l'assassinat de Charlie Kirk

«Une mèche a été allumée en Amérique et je pense que la droite américaine, surtout les jeunes, n'acceptera pas» la mort de l'une de ses voix les plus célèbres, a déclaré Matt Boyle, représentant du site d'informations Breitbart News, là aussi lors d'un échange avec Steve Bannon.

Signs are seen at a growing vigil for Charlie Kirk outside Timpanogos Regional Hospital after Kirk was shot and killed Wednesday, Sept. 10, 2025, in Orem, Utah. (AP Photo/Lindsey Wasson) Charlie Kirk ...
Des hommages à Charlie Kirk devant l'hôpital où l'influenceur avait été transporté.Keystone

«Charlie Kirk est un martyr américain», a écrit sur X Benny Johnson, un autre podcasteur très suivi par les trumpistes. Même terminologie de la part de Kevin Roberts, président de Heritage Foundation, un cercle de réflexions dont les idées ont été abondamment reprises par le président américain.

FILE - Kevin Roberts, president of The Heritage Foundation, speaks at The Heritage Foundation, Wednesday, April 12, 2023, in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File) Kevin Roberts
Kevin RobertsKeystone

Reprenant le nom du mouvement de mobilisation de la jeunesse animé par Charlie Kirk, «Turning Point» (le tournant), il a déclaré:

«Son martyr doit être un tournant pour notre pays»
Kevin Roberts

La «gauche» responsable

Charlie Kirk «est mort en martyr. Beaucoup se lèveront pour le remplacer», a prédit Jonathan Lucroy, ancien joueur professionnel de base-ball et fervent partisan de Donald Trump. Les plus virulents n'ont pas attendu de connaître les premiers éléments de l'enquête pour désigner la «gauche» comme responsable. Et ce même si plusieurs responsables démocrates ont, très rapidement et sans ambiguïté, condamné l'attaque.

De nombreuses autres figures conservatrices ont réagi:

«La gauche n'a pas réussi à l'emporter dans les débats alors ils l'ont tué»
L'animateur trumpiste Clay Travis
«La gauche est le parti du meurtre»
Elon Musk
«La gauche provoque la violence. (...) C'est démoniaque. Ils sont coupables»
Le pasteur évangéliste Mark Driscoll
«La violence politique est gravée dans le code politique des progressiste»
Dave Rubin, podcasteur de droite radicale
«Nous ne sommes pas du genre radical. Mais si vous pensiez que vous alliez faire taire le mouvement, vous allez être rudement déçus. Vous nous avez réveillés, putain!»
L'animateur conservateur Greg Gutfeld

De l'autre côté de l'échiquier, la figure progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a, elle, redouté que la mort de Charlie Kirk ne déclenche une vague de «chaos et de violence politique».

Vision traditionaliste

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, l'influenceur de droite, père de deux enfants, a fondé le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Qui était Charlie Kirk, voix majeure du trumpisme?

Promoteur d'une vision traditionaliste de la famille et des rapports entre les hommes et les femmes, il a été l'an dernier un relais de premier plan de Donald Trump auprès des jeunes électeurs masculins.

