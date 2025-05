Les forces de sécurité indiennes patrouillent sur une route à Pampore, dans la banlieue de Srinagar, Inde, 7 mai 2025. Keystone

Ce que la Confédération sait des Suisses en Inde et au Pakistan

La Suisse s’inquiète de l’escalade entre l’Inde et le Pakistan et appelle à la retenue. Le gouvernement émet des recommandations pour les Helvètes sur place.

La Suisse s'inquiète de la montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Elle se joint à la communauté internationale pour appeler les deux puissances nucléaires à faire preuve de «retenue».

Quelle est la position de la Suisse dans le conflit?

L’escalade ne profite à personne, écrit mercredi sur X le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «La montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan est préoccupante. Nous appelons les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue et à engager un dialogue en vue d’une désescalade.»

L'Inde et le Pakistan se sont bombardés mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 8 côté indien, la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis deux décennies.

Vendredi dernier, le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'est entretenu au téléphone avec ses homologues, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Dar et le ministre indien des Affaires étrangères Jaishankar, les appelant à faire preuve de retenue afin d'éviter une escalade régionale, comme il l'avait écrit sur X.

Des Suisses concernés?

Contacté, le Département fédéral des affaire étrangères nous explique:

«A ce jour, le DFAE ne dispose d’aucune information concernant d’éventuels ressortissants suisses affectés. Les représentations suisses à Islamabad et à New Delhi sont en contact avec les autorités locales compétentes.»

Le DFAE précise encore, sur demande:

Environ 60 personnes sont actuellement enregistrées sur l’application Travel Admin pour l’Inde.

20 personnes pour le Pakistan.

Le registre des Suisses de l’étranger recense environ 700 ressortissants en Inde.

Il y en à 400 au Pakistan.

Est-il risquée de voyager dans la région?

Cependant, le DFAE nous indique que son site est à jour:

«Les conseils aux voyageurs pour l’Inde et le Pakistan correspondent à l’évaluation actuelle de la situation sécuritaire sur le terrain. Ils sont régulièrement réévalués et adaptés si nécessaire.»

En clair:

Inde

Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière avec le Pakistan. La frontière est en partie minée. Exception: Wagah, situé entre Lahore et Amritsar, est le seul poste frontière où le passage entre l’Inde et le Pakistan est permis aux personnes de nationalité étrangère. Informez-vous auprès des autorités locales ou directement auprès du poste frontière concernant les heures d’ouverture.

Il est déconseillé de se rendre dans l'Etat de Jammu et Cachemire, ceci s’applique également pour la vallée du Cachemire.



Il est déconseillé d’entreprendre des voyages dans toute la région frontalière avec l'Inde. Il est déconseillé de se rendre dans les autres régions de Gilgit-Baltistan pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence.

Il est déconseillé d’entreprendre des voyages dans toute la région frontalière avec l'Inde. La région frontalière est fortement militarisée et en partie minée, en particulier au Cachemire, le long de la ligne de cessez-le-feu (Line of Control). Des incidents armés peuvent se produire le long de la ligne de cessez-le-feu. La situation est très volatile en raison des tensions accrues entre le Pakistan et l'Inde.



Que faire si on est déjà sur place?

Sur son site, le DFAE invite les ressortissants suisses présents sur place à s'informer de la situation sécuritaire et suivre les instructions des autorités locales. L'évolution de la situation reste incertaine. Les vols peuvent être annulés à court terme ou complètement suspendus, note-t-il.

En raison de la situation actuelle, la compagnie Swiss contourne l'espace aérien du Pakistan depuis jeudi dernier, précise un de ses porte-paroles à Keystone-ATS:

«Les derniers développements n'ont donc pas de nouvelles répercussions sur nos opérations aériennes»

Depuis la semaine dernière, les temps de vol sont légèrement plus longs sur certaines liaisons vers l'Asie, poursuit Swiss. Ses vols à destination et en provenance de Delhi, Singapour et Bangkok sont affectés, seule la durée du vol à destination et en provenance de Delhi étant nettement plus longue.

