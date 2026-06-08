Kim Jong-un et Xi Jinping en 2025. Keystone

Xi Jinping rend visite à Kim Jong-un

Le président chinois est arrivé en Corée du Nord pour une visite de deux jours.

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Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi en Corée du Nord pour une visite de deux jours après avoir loué l'amitié «invincible» de Pékin et Pyongyang.

Il s'agit de la première visite d'un chef d'Etat chinois en Corée du Nord depuis 2019. Elle a lieu moins d'un mois après les déplacements à Pékin des présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine.

M. Xi devrait chercher à affirmer la prééminence du lien sino/nord-coréen au cours de ses entretiens avec Kim Jong-un, face au rapprochement des dernières années entre Pyongyang et Moscou et dans l'éventualité d'une nouvelle tentative américaine d'ouverture en direction de la Corée du Nord, anticipent les experts.

M. Xi est parti accompagné de son épouse Peng Liyuan, du ministre des Affaires étrangères Wang Yi et de Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a rapporté l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Soutien essentiel

La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions de l'ONU contre ses programmes nucléaires et balistiques.

«Peu importe l'évolution des temps ou la façon dont la situation internationale se transforme, l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord est toujours invincible», a déclaré Xi Jinping en une du Rodong Sinmun, le journal du parti nord-coréen au pouvoir.

Il a appelé à «renforcer la communication et la coopération» entre les deux pays et à «préserver conjointement» un ordre mondial centré sur l'ONU et le droit international.

Face à des Etats-Unis de plus en plus imprévisibles depuis le retour de M. Trump, et concentrés sur le conflit au Moyen-Orient ces derniers mois, de nombreux dirigeants ont consolidé leurs alliances avec la Chine.

La Corée du Nord est toutefois le seul pays lié à Pékin par une alliance militaire officielle et contraignante.

Kim se rapproche de Moscou

La veille de la venue de Xi Jinping, l'influente soeur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a répété qu'il était hors de question d'abandonner l'arme atomique.

Depuis l'échec du sommet Kim-Trump en 2019, faute d'accord sur la dénucléarisation et les sanctions, la Corée du Nord a déclaré «irréversible» plusieurs fois son statut de puissance atomique.

Donald Trump s'est dit prêt à revoir Kim Jong-un, qu'il a rencontré trois fois lors de son premier mandat, mais son dernier appel du pied en octobre n'a pas reçu de réponse.

Le déplacement de M. Xi se produit par ailleurs alors que Kim Jong-un s'est considérablement rapproché de Moscou, envoyant des milliers de soldats soutenir les forces russes contre l'Ukraine.

L'année dernière, M. Kim est apparu aux côtés de MM. Xi et Poutine lors d'un grand défilé militaire à Pékin, montrant un statut renforcé sur la scène politique mondiale. (ats)