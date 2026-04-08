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La Corée du Nord tire (de nouveau) plusieurs missiles balistiques

La Corée du Nord tire (de nouveau) plusieurs missiles balistiques
Depuis le début de l'année, Pyongyang a tiré de nombreux missiles (illustration).Keystone

La Corée du Nord tire (de nouveau) plusieurs missiles balistiques

L'armée sud-coréenne a détecté mercredi matin «plusieurs missiles balistiques non-identifiés» tirés par la Corée du Nord. Il s'agit du quatrième test depuis le début de l'année.
08.04.2026, 07:1308.04.2026, 07:13

La Corée du Nord a tiré «plusieurs missiles balistiques non-identifiés» mercredi, selon l'armée sud-coréenne, qui a rapporté un lancement similaire survenu la veille.

L'armée a dit avoir détecté dans la matinée «plusieurs missiles balistiques non-identifiés tirés depuis la région de Wonsan en Corée du Nord, vers la mer de l'Est», également connue sous le nom de mer du Japon. Ils ont volé sur environ 240 kilomètres.

Une heure plus tôt, elle avait rapporté le lancement mardi d'un «projectile non-identifié», cette fois depuis la région de Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

La Corée du Sud présente ses excuses pour des drones survolant le Nord

Ces manoeuvres militaires interviennent peu après des excuses de Séoul pour l'envoi de drones au Nord par des civils en janvier, qui avait rendu Pyongyang furieux.

Actes provocateurs

Le Bureau de la sécurité nationale de la Maison Bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a tenu une réunion d'urgence après ces lancements, indiquant par ailleurs que, «compte tenu du conflit en cours au Moyen-Orient, les agences concernées ont reçu pour instruction de redoubler de vigilance afin de maintenir un état de préparation optimal».

Le Bureau a «exhorté la Corée du Nord à cesser sans délai ses tirs de missiles balistiques, les qualifiant d'actes provocateurs en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il précisé dans un communiqué.

La Corée du Nord tire une dizaine de missile balistiques

D'après des analystes, elles sont le signe que le pays reclus reste indifférent aux mains tendues de son voisin, même si l'influente soeur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, a qualifié de «sage» la décision de Lee Jae-myung d'exprimer des regrets.

Le président sud-coréen cherche à réchauffer les liens bilatéraux depuis son élection en juin, tranchant avec la ligne dure de son prédécesseur conservateur.

Quatrième test depuis le début de l'année

Les lancements de mercredi sont le quatrième test de missiles balistiques nord-coréen connu depuis le début de l'année.

Mi-mars, les Forces armées sud-coréennes avaient déjà détecté «environ dix missiles balistiques non-identifiés lancés depuis la région de Sunan en Corée du Nord» vers la mer du Japon, en pleins exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis, que Pyongyang avait fustigés.

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Sous la présidence du prédécesseur de M. Lee, Yoon Suk Yeol, les tensions se sont grandement aggravées, avec notamment mi-2024 des nuées de ballons transportant des immondices lâchées par le Nord en réponse à l'envoi, depuis le Sud, de propagande par des militants anti-Pyongyang. (ats)

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