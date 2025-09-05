Kim Jong-un: les raisons qui poussent ses agents à nettoyer son fauteuil pourraient bien avoir été élucidées. Image: Imago / Alexander Junaschew, montage watson

Kim Jong-un et Poutine prennent des précautions insolites à l'étranger

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un ne souhaite manifestement pas que son ADN tombe entre de mauvaises mains. Il demande donc à ses assistants certaines précautions. Poutine va encore plus loin.

Martin Küper / t-online

Un journaliste russe a immortalisé une scène tout à fait curieuse après la rencontre entre Vladimir Poutine et le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un à Pékin. Les images diffusées sur Telegram montrent un agent présumé du régime de Kim nettoyant consciencieusement la place que son chef venait d'occuper.

Accoudoirs, coussins, table: l'homme en costume-cravate lave soigneusement toutes les surfaces qui pourraient porter l'ADN du «leader suprême». Ses subordonnés auraient également emporté le verre dans lequel il avait bu, écrit le journaliste Alexander Junaschew.

Poutine serait lui aussi porté sur la discrétion

Il n'existe aucune explication officielle à ce comportement. Mais cet événement alimente les spéculations affirmant que les Nord-Coréens voudraient empêcher que le patrimoine génétique du dictateur ne tombe entre les mains des services secrets étrangers. En effet, un échantillon d'ADN permettrait par exemple de détecter d'éventuelles maladies héréditaires. Et dans les régimes autoritaires, l'état de santé du dirigeant constitue un secret d'Etat de premier ordre.

En Russie, Vladimir Poutine accorde lui aussi une grande importance à la question. Ainsi, le magazine français Paris Match avait rapporté à l'été 2022 que l'un des gardes du corps du président avait la tâche ingrate, lors de ses voyages à l'étranger, de ramasser ses excréments dans un sac et de les ramener à Moscou dans une valise spéciale. Cette procédure aurait été documentée lors de plusieurs voyages, selon le magazine.

Là aussi, on craindrait que des services secrets étrangers obtiennent des informations sur l'état de santé de Poutine à partir de ses selles. Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, plusieurs rumeurs ont circulé au sujet de cancers et d'autres maladies mortelles dont il serait atteint. Jusqu'à présent, ces hypothèses ne se sont toutefois jamais confirmées.

(Adaptation française: Valentine Zenker)