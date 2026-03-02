Israël a-t-il utilisé son laser «révolutionnaire»? Ce que l'on sait

Une vidéo montrant des roquettes du Hezbollah disparaître à la frontière nord d’Israël ont fait croire à l'intervention du nouveau système de défense aérienne «Iron Beam». Mais l’euphorie est sans doute prématurée.

En octobre 2024, Israël a lancé la production en série du système de défense antiaérienne par laser «Iron Beam» pour un montant de 2 milliards de dollars américains. Ce week-end, plusieurs observateurs ont cru le voir pour la première fois en action sur le terrain.

En septembre dernier, le fabricant d'armes israélien Rafael a présenté des variantes de son canon laser «Iron Beam» lors d'un salon professionnel de l'armement à Londres. Keystone

En effet, une vidéo circulant lundi matin montrait plusieurs salves de roquettes tirées par le Hezbollah à la frontière nord d’Israël se désintégrer littéralement dans les airs peu après leur lancement. Selon certains, elles auraient été pulvérisées en vol par les faisceaux laser invisibles d’Iron Beam.



Faisant preuve d'un peu trop d'enthousiasme, plusieurs analystes ont évoqué un «moment historique». Pour Avi Mayer, expert militaire et ancien rédacteur en chef du «Jerusalem Post», ces images témoigneraient d’une «évolution spectaculaire qui va fondamentalement transformer la manière de faire la guerre dans la région». L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, a remercié sur les réseaux sociaux «pour cette innovation israélienne», après avoir lui-même dû se réfugier à deux reprises dans un abri lundi matin. John Spencer, chef de l’équipe d’analyse «Urban Warfare Studies», a lui aussi qualifié l’usage présumé du système de «percée massive d’Israël».

Il semble toutefois désormais établi que la vidéo ne montre pas l’utilisation d’Iron Beam. Selon l’expert américain en armement John Ridge, les roquettes du Hezbollah ont simplement disparu dans le ciel nocturne parce que leurs moteurs, conçus pour de courtes portées, ont cessé de brûler après quelques secondes. Avi Mayer a ensuite publié un démenti sur X, tout en qualifiant malgré tout Iron Beam de «gamechanger».

Le désir semble bien avoir pris le pas sur les faits: l’annonce d’un tir au laser s’est superposée à des informations selon lesquelles, après la guerre de douze jours l’an dernier et face aux frappes aériennes iraniennes actuelles, les Israéliens manqueraient de missiles de défense antiaérienne.

C’est précisément là que réside l’immense avantage d’Iron Beam, dès lors qu’il pourra démontrer concrètement sa capacité opérationnelle: au lieu de missiles coûteux et disponibles en nombre limité, le canon laser peut tirer de manière illimitée tant qu’il dispose d’électricité. Le système intégré de conduite de tir détecte en quelques fractions de seconde des projectiles ennemis jusqu’à une distance d’environ 10 kilomètres, puis l’optique de suivi oriente automatiquement le laser haute puissance de 100 kilowatts vers la ou les cibles.

Au moment du «tir», des centaines de microfaisceaux laser, de la taille d’une pièce de monnaie, sont concentrés jusqu’à ce que l’énergie dégagée soit suffisante pour provoquer l’explosion de la charge de la roquette ennemie. Iron Beam est principalement conçu pour des cibles volant très bas, à proximité du sol, difficiles à intercepter par d’autres systèmes de défense tels qu’Iron Dome.

Le coût en électricité d’une interception réussie est estimé à environ 5 dollars américains. A titre de comparaison, une batterie de missiles du système Iron Dome coûte au minimum 30 000 dollars par tir; un missile de défense antiaérienne Patriot est encore plusieurs fois plus onéreux.



Le développement ultrasecret du groupe israélien d’armement Rafael a déjà été qualifié de «révolution de l’économie de guerre» et de «fin des guerres coûteuses». Le fabricant souligne en outre que son arme laser ne provoquerait que des dommages collatéraux «très limités» dus à la chute de débris de roquettes. La preuve irréfutable de toutes ces promesses reste toutefois à apporter par l’arme miracle israélienne. (trad. hun)