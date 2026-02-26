assez ensoleillé
Corée du Nord

Les vestes de Kim Jong-un et sa fille Ju Ae sont un symbole

epa12777559 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (R) gesturing while his daughter Kim Ju Ae looks on during a military parade ...
Ju Ae et Kim Jong-un lors des célébrations du congrès du Parti des travailleurs jeudi.Keystone

Ces vestes de Kim Jong-un et sa fille n'ont pas été choisies au hasard

Le dirigeant nord-coréen et sa fille Ju Ae portaient des vestes en cuir assorties sur les photos officielles publiées jeudi à l'occasion du congrès du parti au pouvoir. Un expert explique la symbolique derrière ce vêtement.
26.02.2026, 09:5026.02.2026, 09:50

Les médias d'Etat nord-coréens ont publié jeudi des photos du dirigeant Kim Jong Un et de sa fille sanglés dans des vestes de cuir assorties, pour assister à un défilé militaire à Pyongyang, alimentant les spéculations qui font de la jeune fille l'héritière potentielle de la dynastie.

La fille adolescente de Kim Jong Un, Ju Ae, est apparue en bonne place sur les photos officielles publiées pour marquer les phases finales du congrès quinquennal du Parti des travailleurs au pouvoir. Le duo portait des vestes de cuir noir assorties en se tenant côte à côte pour assister à un grand défilé militaire.

Le grand moment serait venu pour la fille de Kim Jong-un

La femme de Kim Jong Un, Ri Sol Ju était également présente et portait une tenue similaire. La famille Kim dirige la Corée du Nord d’une main de fer depuis des décennies, et un culte de la personnalité centré sur leur lignée domine la vie quotidienne dans ce pays isolé.

epa12620132 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (R), his daughter Kim Ju Ae (C) and wife Ri Sol-ju clapping during an art per ...
Ri Sol Ju, Ju Ae et Kim Jong-UnKeystone

Ju Ae est considérée comme la prochaine dans l’ordre de succession familiale par les experts du pays, après une série de récentes apparitions auprès de son père très médiatisées.

Plus qu'une simple mode

Selon le spécialiste de la politique nord-coréenne Lim Eul-Chul, ces vestes de cuir, devenues un élément incontournable de la garde-robe du dirigeant Kim, sont plus qu’une simple mode.

«Dans» le symbolisme politique de la Corée du Nord, cette apparence a du poids: elle est liée à l’image du dirigeant comme garant suprême de la sécurité nationale et de la prospérité future», explique-t-il.

«Alors, quand cette même tenue symbolique est portée par sa jeune fille, il est difficile d’y voir un hasard»

Il est clairement établi que Ju Ae a été «désignée comme successeure», a affirmé début février le service national de renseignement de Corée du Sud.

Une existence mystérieuse

Leif-Eric Easley, expert des affaires coréennes, note que la dernière apparition de Ju Ae démontre son statut élevé, mais qu'elle apparait «toujours en sa qualité de fille du dirigeant». «Elle n’est probablement pas encore assez âgée pour participer au congrès avec un titre officiel au sein du parti».

Ju Ae a été présentée publiquement en 2022 lorsqu’elle a accompagné son père lors du lancement d’un missile balistique intercontinental. Avant cela, la seule mention de son existence venait de l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, qui avait visité la Corée du Nord en 2013.

In this undated photo published on Sept. 7, 2013, on the homepage of North Korea&amp;#039;s Rodong Sinmun newspaper, North Korean leader Kim Jong Un, left, talks with former NBA player Dennis Rodman d ...
Kim Jong-un et Dennis Rodman en 2013Image: AP/Rodong Sinmun via KNS

Pyongyang n’a jamais confirmé l’âge exact de Ju Ae, mais les analystes estiment qu’elle est au début de son adolescence. (jzs/afp)

