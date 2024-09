La Corée du Nord a tiré un «missile balistique» dans la mer

Deux blessés et une surprenante pénurie au meeting du Wisconsin

En réponse à ces actions, la Corée du Sud a repris la diffusion de propagande le long de la frontière, totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions et repris les exercices de tir à balles réelles sur les îles frontalières et près de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne. (sda/ats/afp)

La Corée du Nord procède régulièrement à des essais d'armement, dans un contexte de tensions avec Séoul. Pyongyang a en outre fait décoller des milliers de ballons d'immondices vers le Sud depuis mai, affirmant agir en représailles à des ballons de matériel de propagande lancés en direction de leur pays par des activistes sud-coréens. Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des années. Le Nord a récemment annoncé le déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à sa frontière méridionale.

Cet organe a précisé analyser l'incident et «partager les informations» avec les autorités américaines et japonaises. Le ministère japonais de la Défense a pour sa part confirmé le lancement d'au moins un missile balistique nord-coréen. Pyongyang a souvent procédé par le passé à des tirs de missiles autour du 9 septembre, jour de l'anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire de Corée en 1948. Elle avait également procédé à son cinquième essai nucléaire un 9 septembre, en 2016.

Pyongyang a lancé de multiples «missiles balistiques de courte portée (...) vers la mer de l'Est (réd: appellation coréenne de la mer du Japon) vers 07H10 (00H10 Heure suisse jeudi)», a indiqué l'état-major interarmées de la Corée du Sud.

Plus de «International»

Les plus lus

Joe Biden a commis l'impensable

Quelle mouche a bien pu piquer le président d'enfiler une casquette «TRUMP 2024», ce mercredi? Lui seul le sait. En tout cas, cela a beaucoup plu à Internet - et à la campagne Trump.

A peine remis des émotions du premier - et peut-être unique - débat télévisé avant l'élection présidentielle du 5 novembre, Kamala Harris, Donald Trump, Joe Biden et tout le gratin politique américain se retrouvaient déjà à New York ce merdredi, afin de commémorer les attentats du World Trade Center. Ce n'est toutefois pas tant l'étrange photo de famille de l'évènement qui a marqué les esprits, qu'une énième gaffe du président en exercice.