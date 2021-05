International

Covid-19

Vaccin contre le Covid: ce clip disco veut convaincre les Singapouriens



Avec ce clip, Singapour espère faire bondir sa couverture vaccinale

A Singapour, tous les moyens sont bons pour augmenter l'adhésion de la population envers les vaccins. Et pour cause, sur l’île, seulement un cinquième des habitants ont reçu une injection. Un clip musical décalé (et un peu gênant, soyons honnêtes) espère inverser la tendance.

Pendant des mois, Singapour a réussi à maintenir ses contaminations au Covid en dessous des 50 cas quotidiens. Mais aujourd’hui, la population du pays se montre de plus en plus réticente à se faire vacciner. En effet, seulement un habitant sur cinq s'est vu administrer le précieux sérum.

Dans l'espoir de changer la donne, le gouvernement singapourien a misé sur une solution étonnante: la diffusion d'une chanson pop (très) décalée.

«Faites-vous vacciner et restez calme»

Diffusé le 2 mai, le clip est baptisé «Get your shot, Steady Pom Pi Pi» - en français - «Faites-vous vacciner et restez calme». La vidéo met en scène l’acteur singapourien star Gurmit Singh et l’actrice Irene Ang. Ensemble, ils évoquent les arguments antivaccins qui circulent dans la cité-État.

Le but? Dissiper les inquiétudes selon lesquelles les vaccins pourraient ne pas être sûrs pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé ou pour les personnes âgées.

Réactions mitigées des internautes

S’il est trop tôt pour savoir si la vidéo sera virale (environ 11 000 vues pour l'instant), elle a jusqu'à présent été saluée par les internautes comme une «grimace adorable et étonnamment informative», analyse The Guardian.

D’autres, ont dénoncé une campagne «provaccin». Tandis qu'à l'étranger, certains téléspectateur ont exhorté leurs propres gouvernements à produire des vidéos similaires.

