Se soigner du Covid en avalant une pilule? 4 questions sur le Paxlovid

Les Etats-Unis et l'Europe ont donné leur feu vert pour un nouveau médicament anti-Covid. Peut-il être une alternative pour les personnes refusant la vaccination? Pas tout à fait, explications.

Le rebond de la pandémie met à mal les hôpitaux et les soignants. Le laboratoire Pfizer, après son vaccin, vient d’annoncer que l’Agence américaine des médicaments (FDA), ainsi que l’agence européenne (EMA) ont autorisé en urgence la mise en vente du Paxlovid. Une aubaine pour des millions de personnes infectées d’accéder à un traitement.

Est-ce pour n’importe quelle tranche de population?

Ce médicament antiviral s’adresse aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus, précise la FDA, et uniquement sur ordonnance. Petit bonus: Pfizer annonce aussi qu’il serait efficace contre le variant Omicron.

Le Paxlovid, dans les détails, qu'est-ce que c'est?

Ce nouveau traitement Pfizer consiste en une combinaison de deux pilules, à prendre deux fois par jour sur une durée de cinq jours, après diagnostic et dans les cinq jours après l’apparition des symptômes. Selon les essais cliniques faits sur plus de 2200 personnes, le Paxlovid réduirait de 88% les hospitalisations et les décès chez les personnes à risque.

Et les vaccins, on laisse tomber?

Non, loin de là. Le PDG de Pfizer ose:

«Ce traitement novateur (…) va changer la façon dont on soigne le Covid-19 et, je l’espère, aider à réduire la pression importante exercée sur nos systèmes de santé et hospitalier.»

Mais priorité aux vaccins, qui restent l’axe de défense principal contre le Covid, souligne la FDA. C’est avant tout un complément-clé aux vaccins.

Est-ce que Paxlovid est la seule pilule?

Outre le Paxlovid, les laboratoires Merck sont sur le qui-vive pour lancer une autre pilule. Le molnupiravir, déjà autorisé au Royaume-Uni et au Danemark, est en attente d’une homologation de la FDA et de l’EMA.