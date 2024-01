Booba et, en arrière-fond, Tristan Mendès France (à gauche) et le tueur en série Francis Heaulme (à droite). image: watson

Booba l'antivax défend Didier Raoult et dérape

Booba a-t-il commis un tweet antisémite? Le rappeur français s'en est pris ces derniers jours à ceux qui ont osé mettre en cause une nouvelle théorie du professeur Didier Raoult sur les vaccins Covid. watson a joint l'une des personnes visées par l'artiste aux 6,3 millions d'abonnés sur X (ex-Twitter).

Remontons le temps. Le 21 janvier, le Français Tristan Mendès-France, l’un de piliers du site Conspiracy Watch, l’observatoire du complotisme, lâchait: «Bromance covidoconspi.» Soit, en toutes lettres: une amicale romance sur fond de covido-scepticisme. Mendès France épinglait là les remerciements adressés au rappeur Booba par le professeur marseillais Didier Raoult dans un style très «mif» (la famille) rappelant un titre légendaire du groupe phocéen IAM.

«Merci pour le soutien, petit frère. Didier» Didier Raoult

L’artiste aux 6,3 millions d’abonnés sur X (ex-Twitter) avait tweeté plus tôt, à l’appui de déclarations de l’épidémiologiste controversé:

«Je prend le risque… Je sais qu’il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux c’est maintenant ou jamais» Booba

Quelle «vérité» avait bien pu dire Didier Raoult, par ailleurs en pleine promo pour un livre sur les antibiotiques? Dans un tweet long format daté du 17 janvier, le professeur écrivait, à propos des vaccins Covid: «Dans la prochaine étape, je vous détaillerai comment les ARN injectés ont produit des protéines inconnues qui expliquent, peut-être, la survenue imprévue d’encéphalopathie de type Creutzfeld-Jacob liées aux prions fabriqués à cette occasion, ce que prédisait le Pr Montagnier. Ne vous inquiétez pas, on continue à travailler au lieu de jaser, je ne quitte pas le champ de bataille!»

C'était donc ça. Didier Raoult affirme que les vaccins Covid pourraient provoquer la maladie de Creutzfeld-Jacob, dite aussi de la vache folle, une pathologie incurable, particulièrement atroce, dont la seule évocation fiche une peur bleue. Sur ce, la fanbase du professeur, dont Booba fait visiblement partie, embrayait.

D’où le tweet polémique de Tristan Mendès-France. Rien de neuf sous le soleil du complotisme, quand on connaît les penchants conspis du rappeur, dévoilés dans ce thread rédigé par Mendès-France en personne, où l'on apprend que «le duc de Boulogne» a partagé du «facho négationniste».

Avant que Tristan Mendès France n'entre scène, c'est le docteur Jérôme Barrière, un oncologue français, qui avait réagi au tweet de professeur Raoult, se permettant de démentir le lien entre les vaccins Covid et l’apparition de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il n'aurait pas dû. Le rappeur domicilié à Miami l’a insulté d’«assassin», déclenchant une vague de tweets hargneux contre ce dernier. Le site Franceinfo a pris alors la défense de l'oncologue et s'est fait à son tour traiter de tous les noms par le rappeur et sa meute.

On en était là, lorsque, le 27 janvier, Booba tweete, photos à l’appui: «Il est nez avant la honte.»

Le portrait de Tristan Mendès-France, à gauche, est placé à côté de celui du tueur en série Francis Heaulme. Tout est dans le «nez» de «nez avant la honte», la présence de l’assassin Francis Heaulme pouvant avoir été convoquée pour faire diversion.

Peu ignorent que Tristan Mendès-France est le petit-fils de l’ancien président du Conseil (premier ministre) Pierre Mendès France. Un juif. Le gros nez est un stéréotype antisémite. On peut voir dans le jeu de mot en «nez» de Booba une allusion à la judéité de Tristan Mendès France.

Le journaliste à l’hebdomadaire Franc-Tireur, Benjamin Sire, par ailleurs compositeur et musicien, a réagi sur X:

Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) a repéré dans le tweet de Booba un «grossier dog whistle antisémite», un appel du pied destiné aux antisémites.

Le 27, le jour où il se produisait à l’Arena de Genève dans le cadre du Beat Festival, Booba a répondu à ceux qui l’accusent d’antisémitisme déguisé, parlant de diffamation à son encontre et en en remettant une couche avec un jeu de mots dans le champ lexical du précédent: «nezfaste».

Pas de plainte, mais...

Joint par watson, Tristan Mendès France indique qu’il ne portera pas plainte contre Booba. «Son tweet est allusif, il serait difficile d’apporter la preuve irréfutable de son caractère antisémite», dit-il.

«Cela étant dit, je m’étonne que Universal, la compagnie avec laquelle il est sous contrat, continue d’associer son image à un individu débitant autant de grossièretés et de propos tendancieux»

On peut par ailleurs s'étonner que, connaissant le pedigree conspirationniste de l'intéressé, l'émission Complément d'enquête ait jugé bon de solliciter Booba pour son portrait de Cyril Hanouna. Dans ce documentaire à charge, le rappeur demandait à Vincent Bolloré, l'actionnaire de C8, qui emploie Hanouna, de le virer. Vincent Bolloré est aussi actionnaire d'Universal.