Des bougies étincelantes provoquent un début d'incendie à Madrid

Moins de deux semaines après Crans-Montana, des bougies étincelantes ont déclenché un début d’incendie dans un restaurant de Madrid, sans faire de victimes.

Plus de «International»

Madrid frôle l’incendie avec des bougies étincelantes. Image: AFP

Moins de deux semaines après le dramatique incendie de Crans-Montana, des bougies étincelantes, également appelées «feux de Bengale» ou «bougies fontaine», ont provoqué un début d'incendie samedi soir dans un restaurant de Madrid, sans faire de victimes, a-t-on appris mercredi auprès des propriétaires.

«Samedi dernier, un début d'incendie s'est produit dans l'un des établissements de GLH Singular Restaurants», écrit ainsi dans un communiqué transmis à l'AFP le groupe GLH, dont fait partie le restaurant Fanatico, situé sur la célèbre avenue de la Castellana, dans le centre de la capitale espagnole.

«Le départ de feu a été détecté et maîtrisé en environ huit secondes grâce à l'utilisation d'extincteurs, sans propagation, de sorte que le foyer est resté sous contrôle», poursuit le communiqué qui précise qu'«il n'y a eu ni blessés ni dommages structurels dans l'établissement».

Un rideau prend feu

Une vidéo diffusée par des médias espagnols montre l'incident survenu dans cet établissement connu pour ses animations et ses spectacles pendant le repas autour du thème du cirque.

On y voit un rideau prendre feu au moment où les clients du restaurant sont invités à brandir des bougies incandescentes et à les agiter en rythme pendant que des danseuses font un numéro sur le bar.



Un serveur s'empare très rapidement d'un extincteur pour éteindre le feu.

Interdiction

«GLH Singular Restaurants a décidé d'interdire définitivement l'utilisation de fumigènes et de tout élément pyrotechnique dans l'ensemble de ses locaux, renforçant ainsi son engagement envers la sécurité des clients et des employés», ajoute le communiqué.

Cet incident a lieu moins de deux semaines après l'incendie du bar de Crans-Montana qui a fait 40 morts – principalement des adolescents et jeunes adultes – et 116 blessés.

Le drame, qui a provoqué une onde de choc en Suisse et dans les pays voisins, a été provoqué par des étincelles de bougies «fontaine» entrées en contact avec une mousse acoustique posée au plafond du sous-sol de l'établissement, selon les premiers éléments de l'enquête. (jah/ats)