assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Fribourg refuse d'interdire les engins pyrotechniques

Voici pourquoi Fribourg refuse d'interdire les engins pyrotechniques

A man lights a candle to commemorate the victims of the deadly fire in a bar in Crans-Montana, Switzerland, during a vigil in Kocani, North Macedonia, on Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Boris Grdan ...
Bougies en hommage aux victime.Keystone
Après l’incendie de Crans-Montana, Fribourg maintient l’autorisation des engins pyrotechniques, contrairement au Valais et à Vaud.
14.01.2026, 15:2814.01.2026, 15:28

Après le drame de Crans-Montana, Fribourg opte pour le statu quo en n'interdisant pas les engins pyrotechniques dans les établissements publics, contrairement aux cantons du Valais et de Vaud. Bougies magiques, bombes surprises et autres feux de Bengale y demeurent autorisés.

«Ces engins festifs sont couramment utilisés dans le cadre privé comme lors de manifestations temporaires et parfois dans des établissements publics, et ne présentent pas à eux seuls un risque excessif», a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. Une interdiction généralisée dans les restaurants et bars paraît «disproportionnée».

Les Valaisans en ont décidé autrement 👇

Le Valais prend deux décisions fortes après le drame de Crans-Montana

Le gouvernement rappelle que, s’agissant des engins pyrotechniques, la réglementation fédérale en la matière, la loi sur les explosifs, est «très stricte» et que seuls les engins de catégorie F1, avec un risque très faible et un niveau sonore négligeable, sont autorisés dans les espaces confinés.

Quelque chose se prépare

Toutefois, des discussions sont en cours avec GastroFribourg, la faîtière de la restauration, pour privilégier une recommandation émanant de la branche elle-même. Au-delà, le Conseil d’Etat entend plutôt renforcer les mesures de prévention en matière de sécurité incendie dans les établissements publics.

Le risque de disparité dans l’exercice des compétences communales reste un «point de vigilance», constate l'exécutif, après avoir établi un point sur la sécurité incendie dans les établissements publics du canton dès le 5 janvier, soit quatre jours après le drame de Crans-Montana (VS), qui a causé 40 morts et fait 116 blessés.

Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent

Cet aspect implique l'instauration d'une «série de mesures de prévention, développées de manière coordonnée». «Il s'agit de consolider la sécurité de la clientèle et du personnel», ajoute l'exécutif, en précisant que:

«Le cadre légal est complet et qu’il est de façon générale appliqué par les autorités concernées»

Suivi attentif

Les mesures ressortent de l'évaluation d'un groupe de travail incluant des acteurs institutionnels de la prévention incendie et d’établissements publics. Il a été réuni par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS), sous la conduite de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (Ecab).

En plus de la DSJS et de l'ECAB, étaient présentes aussi la Conférence des préfets, le Service de la police du commerce, la Police cantonale et l’Association des communes fribourgeoises (ACF). Des contacts bilatéraux ont en outre eu lieu en parallèle entre l’Ecab et GastroFribourg.

«Les poussées de croissance chez les ados brûlés sont un défi»

Au-delà, le Conseil d’Etat fribourgeois affirme vouloir suivre de «manière très attentive» les développements techniques et légaux qui pourraient intervenir sur le plan national. Il s’attachera, le cas échéant, avec «toute la diligence requise» à adapter si nécessaire le cadre cantonal.

L'exécutif prend en outre note que l’ECAB a constitué au deuxième semestre de l'an passé, dans la perspective de la mise à jour des prescriptions de protection incendie 2026, un groupe de travail notamment chargé d’évaluer le dispositif fribourgeois. (jah/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
6
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
1
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
L'igloo arc-en-ciel débarque
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici combien pourrait mettre le Conseil fédéral pour les JO d'hiver 2038
Le Conseil fédéral soutient la candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver 2038, un projet décentralisé, sans nouvelles constructions, avec une aide fédérale maximale de 200 millions.
Le Conseil fédéral soutient l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2038. Il a mis en consultation mercredi un projet prévoyant une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum.
L’article