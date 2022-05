3 raisons qui expliquent la chute vertigineuse de Bitcoin & Co.

C'est la tourmente sur les marchés boursiers. Depuis au moins un mois, les indices des principaux marchés boursiers ne connaissent plus qu'une seule direction: le sud. Cela vaut également pour Bitcoin et consorts. Les investisseurs en crypto doivent actuellement avoir les nerfs solides en regardant les cours.

Jeudi en particulier, le réveil a dû être brutal: le bitcoin est tombé à son niveau le plus bas depuis près d'un an et demi. Le point le plus bas a été atteint à sept heures du matin, lorsque la monnaie numérique a glissé à moins de 26 000 dollars. A titre de comparaison, il y a six mois encore, un Bitcoin s'échangeait à plus de 64 000 dollars.

Bitcoin par rapport au dollar américain: évolution depuis 2017 Image: google finance

Bitcoin par rapport au dollar américain: évolution au cours de l'année dernière Bild: google finance

Cette chute est remarquable dans la mesure où les cryptos telles que le bitcoin et autres étaient considérées par beaucoup comme une monnaie indépendante des marchés financiers. Si cette monnaie encore jeune se stabilisait quelque peu à long terme, on espérait qu'elle pourrait agir comme une assurance contre les placements courants – une sorte d' «or numérique».

Si tous les grands marchés boursiers ont connu une forte baisse ces derniers temps, les crypto-monnaies sont particulièrement touchées en ce moment, notamment en raison de leur volatilité toujours élevée, c'est-à-dire de leurs fortes fluctuations. Nombreux sont ceux qui affirment que l'espoir d'obtenir le titre d' «or numérique» s'est envolé pour le moment. Mais quelles sont les raisons de cette tendance à la baisse? Nous vous l'expliquons en trois points:

L'évolution des taux d'intérêt

Début mai, la banque centrale américaine (Fed) a annoncé une hausse de 0,5 point de pourcentage de son taux directeur. Il s'agissait de la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis 22 ans. Pour lutter contre la forte hausse de l'inflation, d'autres banques centrales vont également continuer à augmenter leurs taux. On s'attend également à ce que la Fed resserre encore les rênes, l'inflation ayant dépassé les 8% au cours des deux derniers mois.

En principe, on ne sait pas encore comment les crypto-monnaies se comportent en cas de hausse des taux d'intérêt, car depuis la création de ces monnaies, les taux d'intérêt n'ont pratiquement que baissé au niveau mondial. Il manque donc des valeurs empiriques. Le fait que les cryptomonnaies perdent de la valeur lorsque les taux d'intérêt augmentent est toutefois logique si l'on se réfère à la logique économique.

En effet, les placements peu sûrs – comme le sont toujours les crypto-monnaies – deviennent moins intéressants lorsque les taux d'intérêt augmentent. La raison: si l'on veut gagner de l'argent en investissant, il est désormais plus facile de le faire avec des placements à taux fixe, c'est-à-dire des placements qui rapportent un intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont très bas, voire négatifs, cela a moins de sens, car il n'y a presque rien à gagner.

Le bitcoin permet certes de gagner beaucoup d'argent en spéculant, mais ce n'est pas (encore) un moyen sûr. Image: keystone

En revanche, les placements à risque comme les crypto-monnaies sont appréciés lorsque les taux d'intérêt sont bas. Ils ne rapportent certes pas d'intérêts, mais les fortes fluctuations de cours permettent de gagner beaucoup d'argent (à condition d'acheter et de vendre au bon moment). En cas de hausse des taux d'intérêt (comme c'est le cas actuellement), il peut donc être intéressant pour beaucoup de ne plus gagner d'argent avec des cryptos, mais avec des placements plus sûrs qui rapportent un intérêt régulier.

Guerre et insécurité

Une logique économique similaire s'applique également en période d'incertitude économique. La guerre d'agression russe en Ukraine déclenche de nombreux dangers également dans le monde économique, de la pénurie alimentaire aux turbulences sur le marché du pétrole, en passant par les fonds qui contiennent également des titres russes.

Les céréales, en particulier le blé, se font rares en raison de la guerre. Bild: sda

Dans de telles périodes, les boursiers veulent également éviter les placements à risque. C'est ce que l'on peut observer actuellement sur les marchés boursiers, qui sont en forte baisse. Et comme on a plutôt observé ces derniers temps un alignement des crypto-monnaies sur les cours des actions (et non pas, comme on l'espérait, une «valeur refuge» numérique), les jours d'incertitude, les cours du Bitcoin et des autres monnaies baissent également.

Surévaluation

Le parallélisme évoqué entre les cryptos et les marchés boursiers s'applique actuellement en particulier aux actions technologiques: si les cours de ces actions ont augmenté, le cours des crypto-monnaies a eu tendance à augmenter également – et inversement. Les cryptomonnaies semblent donc attirer des investisseurs similaires à ceux du secteur technologique. Et les actions tech sont actuellement elles aussi fortement touchées.

L'une des raisons: beaucoup d'entre elles sont probablement surévaluées. En effet, les entreprises technologiques ont été acclamées – bien qu'un grand nombre d'entre elles n'aient pas encore pu dégager de bénéfices. En période d'incertitude, de nombreux investisseurs revoient leurs décisions et préfèrent miser sur la rentabilité.

Début mars, au début de la guerre, le Bitcoin semblait encore se porter bien. Mais à l'époque, on spéculait sur le fait que les investisseurs russes pourraient profiter du marché des cryptos pour contourner les sanctions. C'est logique, dans la mesure où le Bitcoin a encore augmenté durant la période où la Russie a été exclue de Swift et donc du trafic international des paiements. Mais si la monnaie perd autant de valeur, beaucoup de ces investisseurs risquent de prendre la fuite.