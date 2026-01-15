bien ensoleillé
Groenland: les Pays-Bas envoient 1 militaire face à Trump

Au Groenland, la pression monte face à Washington.
Au Groenland, la pression monte face à Washington.Image: Shutterstock

Les Pays-Bas envoient 1 militaire pour faire face à Trump au Groenland

Face à un désaccord avec les Etats-Unis, le Danemark et ses partenaires européens renforcent leur engagement militaire au Groenland, foyer de tensions.
15.01.2026, 15:2815.01.2026, 15:28

Les Pays-Bas ont annoncé jeudi l'envoi d'un militaire dans le cadre d'une mission européenne au Groenland, île sous souveraineté danoise convoitée par le président américain, Donald Trump. Cette annonce fait suite à celles de la France, de la Suède, de l'Allemagne et de la Norvège, qui ont annoncé déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance.

«La sécurité dans la région arctique (y compris au Groenland) revêt une importance stratégique pour tous les membres de l'Otan», a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Rubens Brekelmans, dans un communiqué. «C'est pourquoi les Pays-Bas participent, avec d'autres pays de l'Otan, à une mission de reconnaissance conjointe au Groenland dans le cadre d'un exercice militaire en Arctique», a-t-il ajouté en précisant:

«Le ministère de la Défense enverra un officier de marine»

A l'issue d'une rencontre mercredi à la Maison Blanche avec des responsables américains, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a souligné que le Danemark et les Etats-Unis avaient un "désaccord fondamental" à propos de l'avenir du Groenland.

Donald Trump, invoquant des nécessités de sécurité nationale face à des menaces russes et chinoises, menace de s'emparer du Groenland par tous les moyens, y compris la force si nécessaire. (jah/afp)

