beau temps13°
DE | FR
burger
International
ukraine

Loïc, le boulanger sans frontières qui offre du pain en Ukraine

French volunteer baker Loic Nervi holds a basket of freshly baked bread in his mobile bakery to distribute among residents of a temporary dwelling for people who lost their homes and internally displa ...
Loïc Nervi fabrique et distribue gratuitement du pain aux Ukrainiens.Image: AFP

Ce boulanger français se «sacrifie» pour l'Ukraine

Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain.
07.03.2026, 15:5507.03.2026, 15:55
Borodianka, Ukraine / afp

Dans son camion garé dans la région de Kiev, Loïc Nervi pétrit la pâte avec énergie avant d'enfourner des dizaines de moules qui donneront le pain qu'il distribue aux Ukrainiens. Un moyen pour ce boulanger bénévole français de les soutenir dans un hiver particulièrement glacial.

Alors que l'Ukraine est régulièrement confrontée à des coupures d'électricité et de chauffage à cause des frappes russes, Loïc Nervi travaille seul dès le petit matin pour cuire environ 700 pains par jour, attirant des dizaines d'habitants vers son camion blanc, cette fois à Borodianka près de Kiev:

«Je savais qu'à Kiev il y avait des problèmes d'électricité, des problèmes de chauffage. C'est la première fois que je viens ici, que je travaille ici»

Il se présente sur sa page Facebook «Le boulanger sans frontières», où il diffuse des vidéos et photos de ses voyages en Ukraine, comme un «artisan boulanger» qui a «créé une boulangerie mobile 100% humanitaire dans l'unique but d'offrir du pain chaud à des populations qui vivent dans la souffrance».

A woman reacts as she holds loaves of freshly baked bread distributed by French volunteer baker Loic Nervi from his mobile bakery among residents of a temporary dwelling for people who lost their home ...
Le camion de Loïc, ici à Borodianka.Image: AFP

Loïc Nervi affirme avoir distribué depuis le début de la guerre en 2022 des dizaines de milliers de pains, le plus souvent à des personnes âgées qui ne disposent pas d'un soutien de leurs familles ou de l'Etat.

Il prépare deux types de denrées: un pain à base de graines de tournesol, de sésame, de pavot et de lin, conçu pour être nourrissant et nutritif, et un pain blanc moelleux à base de lait, de sucre et d'œufs.

Children hold loaves of freshly baked bread distributed by French volunteer baker Loic Nervi from his mobile bakery among residents of a temporary dwelling for people who lost their homes and internal ...
Des enfants repartent avec deux miches de pain frais.Image: AFP

«C'est important parce qu'il faut soutenir» les Ukrainiens, poursuit celui qui estime que «la plupart des Français ne veulent plus soutenir (l'Ukraine) parce qu'ils en ont marre» ou «pensent que la guerre est arrêtée». Le boulanger français explique:

«Je pars souvent, donc je laisse ma famille aussi, c'est très difficile pour elle. C'est un sacrifice que je fais pour l'Ukraine, un sacrifice personnel, familial, mais je pense que ça vaut le coup parce que si tout le monde pense à son petit confort personnel, on ne s'en sort plus.»
Ils se battent pour sauver un port crucial pour l'Ukraine

Cet hiver, les attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien ont laissé des centaines de milliers de foyers sans chauffage, eau et électricité par des températures chutant parfois sous les -20°C.

Cette campagne de frappes a notamment durement touché la capitale, Kiev, où jusqu'à la moitié de la ville a été confrontée à des coupures. L'Ukraine vise de son côté des infrastructures électriques dans les régions russes frontalières et les raffineries de pétrole en Russie.

«Parfois, il y a de l'électricité, parfois non. Quand il n'y en a pas, il fait très vite froid. Et quand il n'y a pas d'électricité, nous n'avons rien à manger», témoigne Vira, une habitante de Borodianka.

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
de Florent VERGNES, Ukraine
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
4
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
de Michael Kern
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
de Thomas Wanhoff
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
de Kurt Pelda, région de Donetsk
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
3
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
de Team watson
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'administration US ne peut pas démarrer le remboursement des droits de douanes
L'agence fédérale des douanes (CBP) a soutenu vendredi auprès d'un juge américain ne pas être en mesure de démarrer le remboursement des droits de douane retoqués mi-février par la Cour suprême, selon un document que l'AFP a pu consulter.
Mercredi, un juge du Tribunal pour le commerce international (CIT) avait demandé à la CBP de déterminer quel aurait été le coût des importations aux Etats-Unis durant la période sans cette surtaxe afin d'entamer les remboursements aux entreprises.
L’article