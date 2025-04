L'actrice Sara Soulié dans le rôle de la présidente finlandaise. image: capture d'écran.

La Finlande est attaquée: la série plus vraie que la réalité

Sortie fin janvier, la mini-série Conflict diffusée sur Canal Plus n'a pas pris une ride. Au contraire, avec un Trump qui rue dans les brancards européens, elle a pris des forces insoupçonnées. A voir.

Plus de «International»

Les scénaristes ont du talent. La mini-série finlandaise Conflict est encore plus dans le coup qu’au moment de sa sortie, en janvier sur Canal Plus, où elle est disponible. En effet, depuis, il s’est passé des choses, côté Amérique de Donald Trump notamment, qui trouvent leur place dans le propos de cette fiction en six épisodes, dont la Finlande a eu la primeur en novembre dernier.

Un air de Côte d'Azur

On ne pense pourtant pas d’abord aux Etats-Unis, mais fortement et à raison à la Russie. Caisse de résonnance de la peur qui s’est emparée des pays nordiques à la suite de l’agression russe en Ukraine, poussant ceux qui n'en étaient pas encore membres à adhérer à l'Otan, Conflict raconte l’invasion de la péninsule de Hanko, située au Sud-Ouest de la Finlande, face à l’Estonie.

C’est la veille du solstice d’été, les vacances approchent, lorsque l’ennemi fond par le ciel et par la mer sur ce morceau de territoire aux faux airs de pinède méditerranéenne.

On dirait l'ex-première ministre Sanna Marin

La série sert une double intrigue: celle de la riposte armée à l’envahisseur et celle de la lutte pour le pouvoir dans une période paroxystique. La présidente finlandaise, interprétée par l’actrice finno-danoise Sara Soulié, est une jeune femme à laquelle l’ex-première ministre finlandaise Sanna Marin semble avoir prêté son caractère trempé et ses péchés mignons. Face à elle, un premier ministre passé la soixantaine nourrit des ambitions. On n’en dira pas plus.

Les suspects...

Mais qui est cet envahisseur, et que veut-il? A vous de le découvrir. On ne spoilera rien en disant qu’il est hybride à plusieurs titres. La Russie est trop proche du théâtre des opérations pour paraître hors du coup, mais depuis que Donald Trump et son vice-président JD Vance se comportent en prédateurs de territoires appartenant à d’autres, cela élargit a posteriori le panel des suspects. On pense très fort dans la série au rôle central des communications et renseignements en temps de guerre, rapport, entre autres, au chantage exercé en février par la Maison-Blanche sur l’Ukraine.

Conflict est, faut-il le préciser, une ode au courage doublée d'une plongée dans les dilemmes des dirigeants, où tout pour eux devient du jour au lendemain question de vie ou de mort.