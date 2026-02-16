Le créateur des jouets «Kapla» est décédé

Tom Van der Bruggen, inventeur du célèbre jeu de construction, s'est éteint à 80 ans. Il avait fondé son entreprise de jouets en 1987.

Le Néerlandais Tom Van der Bruggen, l'inventeur du célèbre jeu de construction à base de planchettes de bois Kapla, est mort à l'âge de 80 ans à Nice samedi, a annoncé son épouse lundi. Le fondateur de l'entreprise de jouets Kapla s'était installé à Monaco après un voyage dans le sud de la France à la fin des années 1960.

«Il est mort le 14 février et souffrait depuis un an : il avait des problèmes au coeur et était diabétique», a déclaré sa femme. Le couple s'était installé quelque temps à Nice afin d'y ouvrir la première galerie Kapla au monde, début novembre.

Tom Van der Bruggen Image: Facebook

Le Néerlandais avait à la base utilisé les Kapla ou «petites planches de lutins» en néerlandais, pas pour jouer, mais afin de visualiser l'un de ses projet de maquettes, à l'aide de cubes en bois.

Vendu partout dans le monde

Tom Van der Bruggen avait fondé son entreprise de jouets en 1987. Le jeu de petites planchettes en bois de pin des Landes qui peuvent s'empiler sans colle ni attache, est vendu peu partout dans le monde, pour les enfants dès 2 ans, et souhaite stimuler la créativité et l'ingéniosité. (jzs/ats)