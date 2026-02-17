Le parolier de Madonna et Céline Dion est mort

pluie modérée
Décès

Billy Steinberg: le parolier de Madonna est mort

L'auteur-compositeur Billy Steinberg est décédé à 75 ans des suites d'un cancer. Il avait écrit pour Madonna, Céline Dion ou encore Whitney Houston.
L'auteur-compositeur américain Billy Steinberg, l'un des auteurs les plus prolifiques des années 1980 et 1990, est mort lundi à 75 ans, ont rapporté les médias américains. Il avait notamment le parolier de Like a Virgin de Madonna et True Colors de Cindy Lauper.

Billy Steinberg est décédé en Californie des suites d'un long combat contre le cancer, a indiqué son avocate, Laurie Soriano, au magazine Variety.

Intronisé au Songwriters Hall of Fame

Outre Madonna et Cindy Lauper, il avait écrit notamment pour Whitney Houston (So Emotional) ou les Pretenders (I'll Stand by You) au côté du compositeur Tom Kelly. Il avait également écrit pour Céline Dion. Steinberg a reçu un Grammy Award en 1996 pour son travail sur l'album Falling Into You de la Québécoise, élu album de l'année.

Ces stars francophones vont franchir une importante étape

Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2011. «Nombre de ses chansons sont devenues des classiques intemporels et continuent d'inspirer de nombreux artistes de renom», estimait cette institution dédiée aux auteurs-compositeurs, lors de son intronisation. (jzs/ats)

