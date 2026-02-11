larges éclaircies
Ces stars francophones vont franchir une importante étape

Aux Victoires de la musique, &quot;les filles, les meufs&quot; en force
Ce vendredi 13 février, la scène des Victoires de la musique vibrera au rythme des femmes.watson

Ce vendredi 13 février, la scène des Victoires de la musique vibrera au rythme des femmes. Entre artistes confirmées comme Aya Nakamura et révélations comme Theodora et Helena, la soirée s'annonce féminine.
11.02.2026, 20:5711.02.2026, 22:16
Fanny LATTACH / afp

Cette année, «c'est girl power:» plus de 60% des nommés aux Victoires de la musique, remises vendredi, sont des artistes féminines, souvent plébiscitées pour leur ascension fulgurante et leurs prestations sur scène, comme Theodora et Helena. Parmi les neuf catégories de la 41e édition, 21 des 34 nominations reviennent à des chanteuses, qui en cumulent parfois plusieurs.

«Elles ont réussi à imposer leur marque de fabrique dans des délais extrêmement courts, avec des esthétiques et des processus de développement très différents»
Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires de la musique.

Cette 41e édition, «c'est girl power!», résume celui qui pilote aussi le label Parlophone (Warner).

La grande favorite est...

Theodora fait figure de grande favorite, elle est nommée cinq fois: révélation féminine, révélation scène, album, chanson et clip de l'année. Depuis Kongolese sous BBL fin 2024, la «Boss Lady» impose son style et enchaîne les collaborations éclectiques, de Juliette Armanet à Gims.

Vidéo: youtube
«Theodora, ce sont des chiffres, mais surtout de l'impact culturel: elle fait partie des conversations sociales, elle crée même des expressions qui sont utilisées»
Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires de la musique
Qui est Theodora, la chanteuse qui affole la Toile?

Autre nouvelle tête nommée à quatre reprises, Helena trace son sillon avec un premier album intime et une flopée de concerts.

«Le principe des Victoires me touche parce que je sais que le public qui m'écoute au quotidien est ultra présent, mais je ne savais pas ce que le monde professionnel pouvait penser de ma musique»
Helena

Catégorie 100% féminine

Sensation apparue également en 2025, l'artiste franco-coréenne Miki, découverte avec Echec et mat et son clip artisanal, complète le panel des révélations féminines, qui est le même que pour les révélations scène.

Harcèlement et relation toxique: cette star de la pop a connu l'enfer

De son côté, Charlotte Cardin, la Québécoise qui a conquis les oreilles des Français avec Feel Good, est nommée à trois reprises, notamment comme meilleure artiste féminine. Face à elle, des valeurs sûres: la star mondiale Aya Nakamura, la showgirl Santa et Vanessa Paradis, de retour avec un opus co-écrit avec Etienne Daho. L'interprète de Joe le taxi, 53 ans, reste l'artiste féminine la plus titrée des Victoires, cumulant sept trophées.

Vidéo: YouTube/Charlotte Cardin

Même hégémonie pour le clip de l'année, qui compte Je t'accuse, diatribe de Suzane contre les violences sexuelles et sexistes. Cette représentation accrue peut aussi s'expliquer par la féminisation de l'académie des votants (environ 880 professionnels), avance Antoine Gouiffes-Yan. Un jury de 32 personnes départage ensuite les nommés.

Par ailleurs, une Victoire d'honneur sera décernée à la chanteuse grecque francophile Nana Mouskouri, 91 ans, pour sa carrière jalonnée de succès, dont Quand tu chantes (1976), de nouveau populaire avec la série Netflix «Cassandra».

Indochine et Orelsan au premier plan

Une autre Victoire hors catégorie doit être remise à Indochine: ce prix spécial, qui couronne une tournée jamais vue pour un groupe français avec plus de un million de spectateurs, symbolise aussi la réconciliation entre le groupe de Nicola Sirkis et la cérémonie, après des années de boycott.

Chez les messieurs, le groupe Feu! Chatterton emmené par Arthur Teboul, ainsi que les rappeurs Orelsan et Disiz engrangent deux nominations chacun, dans les catégories artiste masculin et album. Porté par un duo avec Theodora (melodrama), Disiz signe un retour remarqué sur le devant de la scène, loin de ses débuts (J'pète les plombs). Orelsan vise une nouvelle Victoire pour La Fuite en avant, déclinaison musicale de son film Yoroï. Il égalerait alors les records d'Alain Bashung et Matthieu Chedid, 13 trophées chacun.

«J'ai peur d'être père»: Orelsan sort un album très personnel

Pierre Garnier, doublement sacré lors de la précédente édition (révélation masculine et chanson de l'année), dispose aussi d'atouts solides pour être sacré artiste masculin. Les révélations masculines illustrent, elles, un bouillonnement des styles musicaux, avec Sam Sauvage, Ino Casablanca et le groupe L2B. Côté live, les nommés regroupent Justice, Santa, Philippe Katerine et DJ Snake, contraint d'annuler ses prochains concerts en raison de problèmes de santé.

Si vous êtes branchés musique
Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»
Kanye West va mieux et c'est grâce à la Suisse
de Marine Brunner
Robbie Williams bat un record des Beatles
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
On était au concert de Theodora à Montreux
Video: watson
