Après les négociations inabouties d'Istanbul, d'autres pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont attendus. Ceux-ci pourraient se dérouler en présence du président américain Donald Trump. Image: EPA KEYSTONE

Zelensky ouvert à une rencontre trilatérale avec Poutine et Trump

Une rencontre entre dirigeants, c'est ce à quoi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dit être ouvert, mais uniquement si les conditions s'y prêtent, rétorque le Kremlin.

Une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, proposée par ce dernier, ne serait possible qu'après des «accords concrets» entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le Kremlin mercredi.

Une session de médiation entre trois présidents

Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit lors de son briefing quotidien:

«Une telle rencontre doit être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations russe et ukrainienne»

Il était interrogé sur la possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ou entre eux et Donald Trump. Le président ukrainien a proposé cette rencontre trilatérale mardi, lors d'une conférence de presse sous embargo jusqu'à mercredi matin.

«Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi» Volodymyr Zelensky

«Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas. Je suis prêt à tout format.»

Nouvelle tentative en vue après Istanbul

La Russie et l'Ukraine ont tenu en mai à Istanbul des pourparlers, qui n'ont pas permis de réelle percée. Un deuxième round de négociations est anticipé, mais sa tenue n'a pas été confirmée.

Le président américain Donald Trump assure vouloir mettre fin au plus vite à l'assaut à grande échelle mené par la Russie en Ukraine depuis plus de trois ans. Il a alterné signes de rapprochement et d'agacement à l'égard de Vladimir Poutine, tout en adressant aussi des critiques acerbes à Volodymyr Zelensky.

«Complètement fou»

Il a durci le ton contre Moscou ces derniers jours après des attaques aériennes massives contre l'Ukraine, jugeant que le président russe était devenu «complètement fou».

«Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas c'est que, sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses, et je veux dire, TRES MAUVAISES. Il joue avec le feu!» Donald Trump

Le porte-parole Dmitri Peskov a refusé mercredi de commenter ces dernières déclarations. Il a remercié Donald Trump pour ses «efforts de médiation», ajoutant que la Russie devait protéger «ses propres intérêts». (ysc/sda/ats)