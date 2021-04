Une île en Indonésie reconnait non pas une, mais cinq identités de genre

Will Smith proteste à sa manière contre les nouvelles lois en Géorgie

De nouvelles lois, en défaveur du vote des personnes noires dans l'état de Géorgie, viennent d'entrer en vigueur. En guise de protestation, l'acteur américain, Will Smith, annule le tournage de son film dans cet état.

Le Géorgie a récemment décrété des nouvelles lois, qui empêcheraient de nombreux afro-américains de pouvoir voter dans de bonnes conditions. Pour montrer leur désaccord, des réalisateurs et des acteurs américains, dont Will Smith, décident d'annuler le tournage de leurs productions dans cet état. Cette décision va tout de même coûter 15 millions de dollars (15 millions de francs suisses) à l'acteur et la production.

#NoMoreFilmingInGeorgia: le nom du hashtag qui se diffuse en ce moment sur les …