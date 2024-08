Cette nouvelle série russe ne va pas plaire à Joe Biden

Comme le rappelle Politico:

«Une série de documents connus sous le nom de Kremlin Leaks, obtenus par des journalistes indépendants, a montré des liens entre l'administration présidentielle russe et un certain nombre de projets de cinéma et de télévision conçus pour faire connaître les points de discussion du Kremlin dans les foyers du public, sous couvert d'humour»